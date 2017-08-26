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Я даже на расстоянии чувствовал поддержку своих болельщиков из Шаркана и всей Удмуртии.

24 августа
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%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2 Я даже на расстоянии чувствовал поддержку своих болельщиков из Шаркана и всей Удмуртии.

Об этом заявил сегодня призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике Сергей Широбоков на встрече с врио главы Удмуртии Александром Бречаловым.

Полторы недели назад наш земляк выиграл серебряную медаль в Лондоне в спортивной ходьбе на 20 километров. Врио Главы республики тепло поздравил атлета с успешным выступлением на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Спортсмен поделился впечатлениями от участия в важных соревнованиях, рассказал о своих планах на ближайшие недели. "Конечно, жаль, что нам не дали выступить под национальным флагом, но я даже на расстоянии чувствовал поддержку своих болельщиков из Шаркана и всей Удмуртии. Наверное, потому и получилось неплохо", - скромно признался Сергей Широбоков.

"Замечательный результат в такой сложной психологической обстановке, отставание от чемпиона на пару секунд - это здорово! - отметил Александр Бречалов. - Я болельщик с большим стажем, внимательно слежу за выступлениями и наших легкоатлетов. Ваша медаль - отличный пример для молодёжи Удмуртии".

По словам тренера вице-чемпиона мира Екатерины Ежовой, сейчас ещё несколько представителей Удмуртии готовятся к соревнованиям различного уровня по спортивной ходьбе. Среди них есть очень перспективные атлеты.

Александр Бречалов выразил готовность республики оказать поддержку легкоатлетам. "Мы объявили Удмуртию территорией спорта и будем использовать все возможности для оправдания такого лозунга", - подчеркнул врио Главы УР.

Во встрече приняли участие и.о. руководителя Администрации Главы и Правительства УР Сергей Смирнов, и.о. министра по физической культуре, спорту и молодёжной политике УР Игорь Краснов, председатель Федерации лёгкой атлетики УР Юрий Тюрин, сообщает пресс-служба главы и правительства УР. Фото: Пресс-служба главы и правительства УР

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Автор статьи

Марина МАЙОРОВА Все материалы этого автора

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