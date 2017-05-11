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Я б в Рокфеллеры пошел...

11 мая
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Молодых ижевчан приглашают на «Фабрику предпринимательства»

%d0%94%d0%b0%d1%80%d1%8c%d1%8f %d0%9d%d0%be%d1%81%d0%b0%d1%87 Я б в Рокфеллеры пошел...

В столице Удмуртии начался набор на «Фабрику предпринимательства». Это образовательный проект, который уже несколько лет успешно реализуется при поддержке Казанского федерального университета и Министерства экономики Республики Татарстан и дает теоретические и практические навыки в предпринимательстве.

Как рассказала руководитель проекта «Фабрика предпринимательства» в Ижевске Дарья Носач, фабрика объединяет владельцев крупных компаний, различные фонды и перспективные проекты для расширения предпринимательской деятельности. Одним из основных направлений проекта является «Фабрика START» - курс для начинающих предпринимателей по созданию бизнеса с нуля вместе с наставниками - успешными предпринимателями региона - начиная от идеи и заканчивая выходом на рынок в качестве начинающего предпринимателя.

– У фабрики несколько целей, - говорит Дарья Носач. - Основная миссия - популяризация бизнеса. Проблема в том, что в нашей стране только 6 процентов населения занимаются предпринимательством. Авторы проекта хотели эту тенденцию изменить. Поэтому придумали не коммерческий, а общественный проект, в рамках которого успешные бизнесмены могли бы поделиться с большой аудиторией своими знаниями и опытом. В проекте нет теоретиков, только действующие предприниматели. А наши слушатели должны не просто прочитать умные книжки и сказать: «Здорово! Я бы тоже так смог сделать», а получить практические навыки и открыть свой бизнес. Кроме того, на фабрике работает экспертиза проектов стартапов. В некоторых случаях мы даже помогаем найти инвесторов, помещения, ресурсы и подобрать людей в команду, чтобы идея была реализована.

К слову, для того чтобы попасть на «Фабрику предпринимательства», никаких особых знаний и навыков иметь не нужно. Но есть одно условие - хочешь научиться зарабатывать деньги, выкладывайся по полной программе, выполняя задания кураторов. А если пришел протирать штаны, то тебе здесь не место.

– В предпринимательстве остаются только упертые люди, которые не опускают руки, если дело не пошло, а придумывают новое. Поэтому плюс фабрики в том, чтобы молодые люди не тратили время на осознание своих ошибок, а смогли оценить идею без лишних потерь, в том числе и денежных. Идеи надо менять быстро. Главное, чтобы ребята могли воплотить то, что задумали, и это принесло деньги, - добавил член Молодежного парламента при Городской думе Ижевска Сергей Савинов.

Справка «УП»:

Участником проекта «Фабрика предпринимательства» может стать любой желающий: выпускники школ, студенты средних и высших учебных заведений, работающая молодежь. Главное, чтобы человеком двигало желание открыть свой бизнес. Программа обучения рассчитана на три месяца и включает в себя занятия по бизнес-планированию, маркетингу, финансам и аудиту, масштабированию бизнеса. Это необходимые ступени, которые необходимо пройти, чтобы открыть свое дело.

Это не коммерческий проект, поэтому плата за учебу чисто символическая – 500 рублей. Однако важно посещать все семинары и мастер-классы, а также выполнять задания, чтобы оставаться в рядах слушателей «Фабрики предпринимательства». Для того, чтобы стать участником проекта и пройти обучение на курсе «Фабрика START», необходимо вступить в группу в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/bizfabrika18, заполнить форму по ссылке https://goo.gl/dq2LF7 и ждать письма с приглашением к обучению. Занятия в рамках проекта начнутся в конце мая.

На фото: Дарья НОСАЧ (vk.com/bizfabrika18).

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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