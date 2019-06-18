В парке будут работать 18 площадок: мастер-классы, фестивали, показательные выступления, соревнования. В программе: парусный спорт, карате, дзюдо, самбо, художественная гимнастика, воркаут, йога, пилатес… И даже совершенное новое направление в спорте, которое придумал и запатентовал ижевчанин, – бендрестлинг. Кто хочет узнать, что это, приходите на площадку к сцене у главного входа в парк Кирова. С 11.00 до 13.00 – показательные выступления, с 13.00 до 14.00 – мастер-класс для всех от основателя направления Романа Борисова.
На Ижевском пруду с 11.30 и до 17.00 состоятся показательные выступления яхтсменов. На татами в фан-зоне можно будет посмотреть бои единоборцев и показательные выступления каратистов. Там же все желающие смогут сдать нормативы ГТО: прыжок в длину с места, гибкость, рывок гири, поднимание туловища лежа на спине.
Программа
до 09.00 16 июня – приём заявок от участников, регистрация;
08.00-10.30 – подготовительные работы: работа мандатных комиссий, взвешивание участников всех весовых категорий (единоборства), регистрация, жеребьёвка;
11.00 – торжественное открытие праздника;
11.30 – начало соревнований на всех спортивных площадках:
• фестиваль единоборств (дзюдо, самбо, вольная борьба, кикбоксинг, ММА, бокс, карате, айкидо);
• показательные выступления в классе яхт «Оптимист»;
• показательные выступления, мастер-класс от спортивного клуба по художественной гимнастике ASTRA;
• йога цигун на траве от центра «Альфазнак»;
• фитнес на открытом воздухе от сети спортивных клубов г. Ижевска «Платформа»;
• фестиваль скандинавской ходьбы;
• показательные выступления по спортивной гимнастике;
• обучающий семинар по правилам и мастер-класс по бочче и петанку;
• соревнования по маунтинбайку;
• пляжный волейбол;
• баскетбол;
• легкая атлетика;
• площадка ГТО;
• чемпионат Удмуртии по воркауту;
- 15.00-17.00 – церемония награждения на всех площадках (в зависимости от окончания соревнований), концертная программа.
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