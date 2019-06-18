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XXX Всероссийский Олимпийский день: праздник спорта и здоровья

14 июня
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Команда «Парки Ижевска» приглашает всех ижевчан 16 июня в парк им. С.М. Кирова на масштабный праздник спорта и здорового образа жизни – XXX Всероссийский Олимпийский день. Ижевчане смогут присоединиться к массовым тренировкам на открытом воздухе, принять участие в мастер-классах и стать зрителями соревнований по более чем 20 видам спорта.

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В парке будут работать 18 площадок: мастер-классы, фестивали, показательные выступления, соревнования. В программе: парусный спорт, карате, дзюдо, самбо, художественная гимнастика, воркаут, йога, пилатес… И даже совершенное новое направление в спорте, которое придумал и запатентовал ижевчанин, – бендрестлинг. Кто хочет узнать, что это, приходите на площадку к сцене у главного входа в парк Кирова. С 11.00 до 13.00 – показательные выступления, с 13.00 до 14.00 – мастер-класс для всех от основателя направления Романа Борисова.

На Ижевском пруду с 11.30 и до 17.00 состоятся показательные выступления яхтсменов. На татами в фан-зоне можно будет посмотреть бои единоборцев и показательные выступления каратистов. Там же все желающие смогут сдать нормативы ГТО: прыжок в длину с места, гибкость, рывок гири, поднимание туловища лежа на спине.

Программа

  • до 09.00 16 июня – приём заявок от участников, регистрация;

  • 08.00-10.30 – подготовительные работы: работа мандатных комиссий, взвешивание участников всех весовых категорий (единоборства), регистрация, жеребьёвка;

  • 11.00 – торжественное открытие праздника;

  • 11.30 – начало соревнований на всех спортивных площадках:

• фестиваль единоборств (дзюдо, самбо, вольная борьба, кикбоксинг, ММА, бокс, карате, айкидо);

• показательные выступления в классе яхт «Оптимист»;

• показательные выступления, мастер-класс от спортивного клуба по художественной гимнастике ASTRA;

• йога цигун на траве от центра «Альфазнак»;

• фитнес на открытом воздухе от сети спортивных клубов г. Ижевска «Платформа»;

• фестиваль скандинавской ходьбы;

• показательные выступления по спортивной гимнастике;

• обучающий семинар по правилам и мастер-класс по бочче и петанку;

• соревнования по маунтинбайку;

• пляжный волейбол;

• баскетбол;

• легкая атлетика;

• площадка ГТО;

• чемпионат Удмуртии по воркауту;

  • 15.00-17.00 – церемония награждения на всех площадках (в зависимости от окончания соревнований), концертная программа.

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