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XVII Съезд «Единой России» пройдет 22-23 декабря

10 ноября
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Делегатов на Съезд от Удмуртии определят на региональной партийной конференции, которая запланирована на начало декабря

416a0582 XVII Съезд «Единой России» пройдет 22-23 декабря

XVII Съезд «Единой России» пройдет 22-23 декабря в Москве. Об этом заявил исполняющий обязанности секретаря Генерального совета Партии Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета «Единой России», сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

«Съезд предлагается провести 22-23 декабря. На нем запланированы два вопроса: определить приоритетные задачи Партии на 2018 год и произвести кадровые изменения в руководящих органах «Единой России», – заявил Турчак.

На Президиуме Генсовета была утверждена норма представительства от региональных отделений «Единой России» – один делегат на пять тысяч членов Партии. Также региональным отделениям было поручено до 10 декабря провести конференции и избрать делегатов на Съезд.

«Кроме того, нужно рекомендовать секретарей первичных отделений, которые не являются членами региональных советов и которые наиболее активно себя проявили в текущей деятельности и избирательных кампаниях», - добавил Турчак.

Отдельно он отметил, что в рамках Съезда планируются проведение выставок партийных проектов и организация работы семи дискуссионных площадок. По итогам их проведения предполагается провести заседание Комиссии по контролю за реализацией Предвыборной Программы Партии.

На заседании Президиума Генсовета Партии также были утверждены врио руководителя ЦИК «Единой России» Александр Борисов, ранее представлявший в Совете Федерации Псковское областное Собрание депутатов и первый заместитель руководителя ЦИК «Единой России» – руководитель Организационного управления аппарата ЦИК Партии Максим Жаворонков, ранее занимавший должность вице-губернатора Псковской области

Напомним, что делегатов на Съезд от Удмуртии определят на региональной партийной конференции, которая запланирована на начало декабря.

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