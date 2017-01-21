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XVI Съезд партии «Единая Россия»: прямая трансляция

21 января
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Screenshot 1 XVI Съезд партии «Единая Россия»: прямая трансляция

Прямая трансляция дискуссионных площадок XVI Съезда партии «Единая Россия» ведется на официальном сайте Партии. В режиме реального времени можно услышать, как идёт обсуждение, о чем говорят представители регионов, в том числе и Удмуртии.

Напомним, в субботу, 21 января, в Москве открылся XVI Съезд партии «Единая Россия». В его работе в течение двух дней примут участие более трех тысяч человек.

В первый день работы Съезда состоятся семь дискуссионных площадок: Качество государства, Экономика роста и благосостояния, Социальная политика, Умная сила и культурное лидерство, Здоровое будущее, Быть хозяином в собственном доме, Аграрная сверхдержава.

На площадках будут обсуждаться вопросы качества работы власти и народного контроля, поддержки предпринимательства и эффективного использования бюджетных средств, развития науки, образования, культуры, а также вопросы защиты окружающей среды, доступности жилья, перспектив развития аграрной отрасли и другие.

В работе площадок примут участие министр образования и науки Ольга Васильева, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр культуры Владимир Мединский, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр транспорта Максим Соколов, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

Фото: скриншот с сайта er.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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