21-22 января 2017 г. в Москве под председательством Дмитрия Медведева прошел XVI Съезд партии «Единая Россия». В его работе приняли участие 728 делегатов и более двух тысяч гостей: представители правительства, экспертного сообщества, СМИ, политологи и др.
Напомним, что делегацию Удмуртской Республики представили Глава Удмуртии Александр Соловьев, секретарь регионального деления Партии, Председатель Государственного Совета Владимир Невоструев, депутаты Государственной Думы РФ, избранные от Удмуртии Андрей Исаев, Алексей Загребин, Валерий Бузилов, первый заместитель Председателя Государственного Совета Светлана Кривилева, заместитель секретаря регионального отделения Партии, глава Городской Думы Ижевска Олег Гарин, глава города Ижевска Юрий Тюрин и другие делегаты.
Ключевым событием форума стал доклад председателя Партии, в котором были подведены итоги 5-летнего этапа работы Партии, выборной кампании 2016 года, проанализированы первые месяцы работы фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, обозначены пути реализации предвыборной программы Партии и Послания президента, а также определены главные направления партийного строительства.
Заслушав доклад председателя Партии, а также обобщив работу семи дискуссионных площадок, делегаты констатировали, что предвыборная программа «Единой России», Указы и Послание президента стали для Партии «дорожной картой», по которой предстоит двигаться, выполняя наказы избирателей. В том числе и посредством партийных проектов как одного из основных инструментов реализации программы. Среди них новые инициативы: «Городская среда» (20 млрд. руб. на благоустройство общественных пространств), «Парки малых городов» (комплексное благоустройство парков в городах до 250 тысяч жителей), «Местный дом культуры» (ремонт сельских клубов, домов культуры в городах до 50 тысяч жителей), а также «Театры малых городов» (поддержка провинциальных театров, которые имеют постоянный репертуар и творческую труппу).
Съезд констатировал, что реализация этих проектов должна вестись с привлечением общественности и организацией народного контроля.
Председатель Партии также поставил задачу перезагрузить работу партийных платформ – либеральной, патриотической, предпринимательской и социальной – с тем, чтобы внутрипартийные дискуссионные площадки были больше ориентированы на реализацию предвыборной программы и новых партийных проектов.
В свою очередь Съезд поручил Президиуму Генерального совета Партии подвести итоги реализации действующих партийных проектов и принять решение об их дальнейшем исполнении, исходя из обновленных приоритетов Партии. Делегаты поддержали предложение председателя Партии ежегодно подводить итоги реализации программы, а в случае необходимости – корректировать свою работу.
Отдельная тема Съезда – вопросы внутренней демократии и кадрового обновления. На отчетно-выборных конференциях в регионах, предшествовавших Съезду, сменилось более трети секретарей отделений Партии всех уровней. В своем докладе председатель «Единой России» уделил особое внимание партийному строительству, регулярной ротации и обновлению руководящих структур. По предложению Медведева, доля представительства первичных и местных отделений в Генсовете увеличена с 20 процентов, предусмотренных Уставом, до 30.
Фото: er.ru
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