Новая программа расселения аварийного жилья вступила в активную фазу. Удмуртия получила первые 80 миллионов рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Ещё 204 миллиона придут в республику в ближайшие месяцы. До 1 сентября 2020 года в восьми муниципальных образованиях должны расселить 259 опасных бараков, в которых проживают 611 человек. Об этом рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики УР Дмитрий Сурнин.
На старт, внимание, марш!
Раньше на территории нашей страны действовала федеральная программа расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года. Она была рассчитана на 2014-2017 годы. В прошлом году мероприятия старой программы выполняли отстающие регионы. А регионы-отличники приступили к расселению жилых зданий, признанных аварийными после 2012 года. Удмуртия завершила пятилетнюю программу переселения граждан из аварийного жилья в сентябре 2017 года. В её рамках было расселено почти 700 ветхих бараков. Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил республике на эти цели 1,3 миллиарда рублей, тогда как общий объём затрат составил 3,7 миллиарда.
В этом году борьба с опасными квадратными метрами в нашей стране продолжится – в рамках нового федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», который входит в нацпроект «Жильё и городская среда». Как заявляют в Правительстве РФ, этот проект станет одним из самых значимых и затратных направлений нового нацпроекта. Всего до 1 сентября 2025 года в новые квартиры переедут почти 667 тысяч россиян, будет ликвидировано аварийное жильё площадью 12 миллионов кв. метров. На эти цели планируется потратить огромную сумму – 507 миллиардов рублей, из них 432 миллиарда – это средства федерального бюджета.
В три этапа
Реализация федерального проекта будет осуществляться в три этапа. На первом аварийное жильё будет расселяться на основе прежних подходов. Одновременно в нормативные документы внесут изменения для внедрения новых механизмов. В частности, будут уточнены критерии признания домов аварийными и ветхими, заработает программа по работе с ветхими домами, будут созданы условия для использования при расселении аварийных домов социальной ипотеки. Кроме того, предполагается создать механизм изъятия инфраструктуры у собственников участков, на которых расположено аварийное жильё, и предоставления субсидий инвесторам, которые зайдут на эти территории.
В июле 2019 года стартует второй этап реализации федерального проекта, на котором будут внедряться новые механизмы расселения аварийного жилья. При этом каждый субъект сам будет выбирать, какой механизм ему использовать для того, чтобы выполнить поставленную задачу: расселять «авариек» больше, чем ставить на учёт. Если регион будет использовать только бюджетные средства, не применяя другие механизмы, но не достигнет целевых показателей, то последуют санкции. Напротив, в случае выполнения задач регион получит дополнительные средства из Фонда ЖКХ.
На третьем этапе реализации федерального проекта, который начнётся в 2023 году, в стране должен начаться устойчивый снос аварийного фонда, когда на учёт будет ставиться на 30 процентов меньше ветхого жилья, чем сноситься.
Первая восьмёрка
Удмуртия в числе первых регионов подала заявку на участие в федеральном проекте и заключила соглашение с Фондом ЖКХ. В его рамках в республике в 2019-2025 годах переселят из аварийного жилищного фонда более 6500 человек и снесут 76 тысяч кв. метров аварийного жилья. Общий объём финансирования шестилетней программы – три с половиной миллиарда рублей. Софинансирование республики составит около 110 миллионов.
– Условия участия республики в нацпроекте очень привлекательные, – подчеркнул Дмитрий Сурнин. – Если раньше Фонд ЖКХ брал на себя всего 42 процента расходов на расселение, остальное добавляла республика, то теперь программа будет софинансироваться из расчёта 97 процентов – федеральные средства и только 3 процента – средства региона. В первом этапе программы примут участие восемь муниципальных образований: Ижевск, Воткинск, Глазов, Сарапул, Алнашский, Кизнерский, Киясовский и Увинский районы. До 1 сентября 2020 года в этих городах и районах должны расселить 259 аварийных бараков, в которых проживают 611 человек. На эти цели направят 293 миллиона рублей, из них 284 миллиона – средства федерального бюджета.
– Реализация программы будет осуществляться по следующим направлениям: строительство муниципальных многоквартирных домов, приобретение готового жилья, а также выкуп жилых помещений у собственников. На первом этапе муниципалитеты пойдут именно по этому пути. При реализации следующих этапов будут применяться механизмы приобретения жилья как на вторичном рынке, так и в новостройках, а также практика строительства жилых домов для переселенцев, – подчеркнул Дмитрий Сурнин.
Всего в новой региональной программе переселения граждан из аварийного жилья примут участие 25 муниципальных образований республики, в которых расселят 558 многоэтажек, не пригодных для проживания. В Можге, а также Можгинском, Селтинском, Воткинском и Сарапульском районах аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, нет.
От первого лица
Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Андрей Исаев:
– За последние 10 лет было ликвидировано 16,5 миллиона квадратных метров аварийного жилья, более миллиона человек переехали из аварийных домов в новые. Главным оператором этого процесса был Фонд содействия реформированию ЖКХ. В конце 2018 года мы приняли закон о продлении его работы на семь лет. За это время нужно снести ещё 12 миллионов квадратных метров аварийного жилья. Причём необходимо сделать так, чтобы ежегодно расселялось больше домов, чем признаётся аварийными.
Горячая линия
Сносить и строить
С этого года в стране стартовала новая программа переселения граждан из аварийного жилья. В редакцию поступает много вопросов от читателей, которые хотели бы знать, расселят ли их дом и на какое жильё они могут рассчитывать. На самые актуальные отвечают специалисты «горячей линии» Фонда содействия реформированию ЖКХ, который является федеральным оператором расселения аварийного жилья в регионах.
– Какие дома будут расселены по программе, которая стартовала с начала 2019 года?
– С этого года началась реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (это часть нацпроекта «Жильё и городская среда»). Он предусматривает, что с 2019 года по 1 сентября 2025 года будут расселяться дома, признанные аварийными в связи с физическим износом в срок до 1 января 2017 года.
– Региональные власти часто жалуются на отсутствие средств на расселение. Могут ли мой дом не расселить из-за этого?
– При исполнении предыдущей программы среднее распределение финансовых средств между Фондом ЖКХ и регионами составляло 50:50. По новой программе, согласно решению Президента РФ, в среднем Фондом ЖКХ будет финансироваться 86 процентов общего объёма работ. Регионам остаётся найти в своём бюджете оставшиеся 14 процентов, чтобы профинансировать программу. При этом размер финансирования установлен в зависимости от возможностей региона, для многих субъектов РФ уровень федеральной поддержки увеличен до 93-99 процентов.
– Как узнать, попал дом в новую программу или нет?
– Многие регионы публикуют развёрнутые списки домов, попавших в новую программу. Но если этого не было сделано, проверить свой дом можно в информационной системе «Реформа ЖКХ» в разделе «Переселение граждан».
Если нет доступа к Интернету, можно позвонить на «горячую линию» Фонда ЖКХ по телефону 8-800-700-89-89 (звонки по России бесплатны). Специалисты «горячей линии» работают по будням с 7.00 до 18.00 (время московское).
– Если дом признан аварийным, но на сайте «Реформа ЖКХ» информации о нём нет, что делать?
– Такие факты встречаются. В прошлом году Фондом ЖКХ в 10 регионах по поручению Президента РФ были профинансированы мероприятия по расселению дополнительно выявленного в 2017 году аварийного жилья. Поэтому если ваш дом является аварийным, можно добиться включения его в программу. Для этого следует сообщить о проблеме в Фонд ЖКХ на «горячую линию». Возможно, необходимо будет предоставить соответствующие документы.
– Как сделать, чтобы дом признали аварийным?
– Есть два пути. Большинство домов признаются аварийными на основании заключения органов госнадзора. Статус аварийного присваивает дому орган местного самоуправления на основании решения созданной им межведомственной комиссии. Но также это может быть сделано и по письменному заявлению собственника помещения, его представителя или нанимателя. То есть жильцы дома, если считают, что проживание в нём угрожает их жизни, могут инициировать процесс признания здания аварийным сами. Для этого им надо подать заявление в исполнительный орган местной власти – жилинспекцию региона или местную администрацию. К заявлению прилагается заключение специализированной организации, которая должна провести обследование дома и оценить изношенность его конструкций. Проведение обследования многоквартирного дома специализированной организацией осуществляется за счёт средств собственников жилья.
На принятие решения у межведомственной комиссии должно уйти не более 30 дней. И в течение 30 дней со дня получения решения орган местного самоуправления издаёт распоряжение с указанием сроков отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Инфографика
Переселение граждан из аварийного жилья по Нацпроекту «Жильё и городская среда»
в РФ
Срок – до 1 сентября 2025 г.
667 тысяч россиян
12 млн кв. м аварийного жилья ликвидируют
507 млрд руб. будет потрачено
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