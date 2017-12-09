− Помимо экспертизы, которую провел «Удмуртгражданпроект», мы попросили провести дополнительную – федеральную. Министр строительства и ЖКХ России Михаил Александрович Мень пошел нам навстречу, − отметил Александр Бречалов. − Выводы экспертизы следующее: секции с первой по третью, четвертая и шестая признаны «ограничено работоспособными», поэтому заселить туда людей можно только после демонтажа аварийной пятой секции и работ по укреплению конструктивных элементов четвертой и шестой секций.
Работы по восстановлению дома планируют завершить до конца месяца, чтобы жители смогли встретить Новый год в своих квартирах.
− Я поставил задачу, чтобы до 27 декабря все основные работы были завершены, и жильцы первой, второй и третьей секции дома вернулись в свои квартиры. По четвертому и шестому подъездам решение будем принимать после повторной экспертизы. Ее мы планируем провести с 18 по 27 декабря, и до конца года все вопросы по этому дому мы должны закрыть, − сказал руководитель региона.
При этом он подчеркнул, что все демонтажные и восстановительные работы в доме будут проходить под тотальным контролем специалистов Минстроя УР, Удмуртгражданпроекта и федерального Министерства строительства и ЖКХ. Помимо этого, на конструкции дома будут поставлены специальные маячки, по которым специалисты будут отслеживать состояние фундамента и несущих конструкций здания.
Работы по демонтажу пятой секции планируют начать уже на этой неделе − в среду. До этого времени у жильцов есть возможность вынести из уцелевших квартир свои вещи, но только под контролем спасателей и с соблюдением всех мер безопасности. Для хранения имущества жильцов будет организован специальный пункт. Кроме того, жильцы подъезда получат компенсацию за утрату имущества.
− Всем жителям будет выплачено по 100 тысяч рублей на человека в качестве компенсации за полную утрату имущества, − сказал Александр Бречалов. – По остальным подъездам – вопрос о выплате компенсаций будем решать в индивидуальном порядке.
Всего в пятом подъезде 31 квартира, в которых до трагедии проживало 108 человек. Александр Бречалов еще раз подтвердил, что на улице люди не останутся.
− Квартирами все будут обеспечены, − подчеркнул Александр Бречалов. − Но нам нужно время. До 9 декабря мы направим все документы в Резервный фонд Правительства Российской Федерации. Они составят заключение и решат, компенсируют они нам затраты или нет. Мы в любом случае проблему решим. Есть несколько вариантов: либо республике дается субсидия, и мы покупаем вам квартиру, либо это жилищный сертификат. Это Правительство РФ будет определять. Я вас уверяю, и полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич, и министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень, и Председатель Правительства России Дмитрий Медведев держат эту ситуацию под контролем.
Напомним, обрушение части жилого дома в Ижевске − с первого по девятый этаж − произошло 9 ноября. В результате происшествия погибли семь человек, в том числе двое детей. По предварительной версии, причиной инцидента стал взрыв бытового газа. Однако позже стало известно, что хлопок произошел из−за действий сына хозяйки квартиры, где был эпицентр взрыва, 27−летнего Александра Копытова. Он был задержан 10 ноября, в тот же день Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).
По версии следствия, в день трагедии он отсоединил газовый шланг в своей квартире, собрал вещи и уехал на садовый участок, где его затем и задержали. Мужчина рассказывает, что слышал голоса. В СК планируют назначить молодому человеку судебно−психиатрическую экспертизу. До 4 марта он будет находиться под арестом.
Между тем
На трагедии уже пытаются нажиться мошенники. Жителям дома начали приходить SMS с предложением обмена жилья с доплатой. Об этом журналистам на брифинге рассказал Александр Бречалов. По его словам, одному из жильцов дома пришло сообщение со ссылкой и следующим текстом: «Егор, рассматриваете обмен? Доплачу». «Ни в коем случае по ссылкам никуда не переходите. Это мошенники. Последует списание средств со счета. Если будут приходить такие сообщения, надо написать заявление в полицию. Все уже проинформированы, − добавил Александр Бречалов. Также глава республики поблагодарил всех, кто пожертвовал средства для пострадавших в Фонд «Сообщество». Всего было собрано около 6 млн. рублей. На следующей неделе по заявлениям граждан эти деньги будут распределены. Также он отметил работу волонтеров, которые оказали и продолжают оказывать помощь жителям пострадавшего дома, представителям городской администрации и рабочей группы, которые находятся на связи с людьми практически в круглосуточном режиме.
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