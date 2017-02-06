В Удмуртии 454,4 тысячи пенсионеров. Только в 2016 году впервые получили пенсию 31 тысяча человек. Общее количество пенсионеров увеличивается год от года на 6-7 тысяч человек. Все выплаты производятся своевременно, в полном объеме.
Каждый год Отделению Пенсионного фонда России по Удмуртской Республике удавалось собрать все больше и больше страховых взносов. В прошлом году на счет отделения поступило 33 миллиарда 250 миллионов рублей страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 7 миллиардов 480 миллионов рублей на обязательное медицинское страхование. Никогда прежде таких больших сумм не было. По темпам роста поступления взносов Отделение Пенсионного фонда по Удмуртской Республике заняло второе место в Приволжском федеральном округе.
Собрано немало, однако объем денежных средств, выплаченных в Удмуртии в 2016 году в качестве пенсий, пособий и иных социальных выплат, больше – 75 миллиардов рублей. В 2017 году Пенсионный фонд России передал Федеральной налоговой службе одну из своих функций – сбор взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование. По всем другим вопросам работодатели и рядовые граждане по-прежнему обращаются в Пенсионный фонд.
О предстоящей индексации мы рассказали читателям в заметке «С февраля пенсии подрастут», а в этом материале приводим дополнительную информацию, которую дали нам управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Удмуртской Республике Алексей БЕЛЬТЮКОВ и его заместители Светлана АДАЕВА и Сергей БЛОХИН.
– Будет ли возвращена индексация пенсий работающих пенсионеров?
– Этого не произойдет ни в 2017 году, ни в последующем. По закону страховая пенсия – это ежемесячная выплата в связи с компенсацией утраченного заработка при наступлении нетрудоспособности. Под нетрудоспособностью имеются в виду старость, инвалидность, утеря кормильца.
В настоящее время, когда человек работает, он получает и зарплату, и пенсию в полном объеме, но без индексации. После того, как оставит работу, будет получать проиндексированную пенсию.
В прошлом году февральская индексация была в размере 4 процентов, с февраля этого года – 5,4 процента. Если, скажем, пенсионер оставит работу в апреле 2017 года, то его пенсия увеличится на два этих индекса. Фактически это произойдет через три месяца после того, как работодатель подаст сведения о том, что работник прекратил трудовые отношения.
В августе работающие пенсионеры получат пенсию с учетом корректировки. Максимальная прибавка к их пенсии ограничена тремя пенсионными баллами. Стоимость пенсионного балла в 2017 году – 78,28 рубля. То есть после корректировки размер пенсии работающего пенсионера может увеличиться не более, чем на 234 рубля 84 копейки.
– Сократилось ли число работающих пенсионеров после того, как индексацию их пенсий отменили?
– В начале 2016 года работало около 120 тысяч пенсионеров, сейчас – только 97 тысяч. Пенсии именно такого количества людей мы не проиндексировали с 1 февраля 2017 года. Пожилые люди продолжают трудиться в самых разных отраслях: и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в социальной сфере… Среди обслуживающего персонала больниц, скажем, и сейчас есть люди пожилого возраста.
В нашей стране человек может работать до тех пор, пока его труд эффективен. В Удмуртской Республике продолжают трудиться две женщины, которым исполнилось 89 лет. Одна – в здравоохранении, другая – в дошкольном образовании. Дай бог, чтобы все были здоровы и могли долго работать.
– Государственные служащие теперь оформляют пенсию позже…
– С января 2017 года пенсионный возраст граждан, находящихся на государственной и муниципальной службе, увеличен. Так, если продолжающий работать мужчина-чиновник собирается оформить пенсию в 2017 году, то она будет назначена только тогда, когда чиновнику исполнится 60 с половиной лет. В 2018 году работающему государственному служащему пенсию оформят в 61 год, с 2026 года пенсию госслужащему будут назначать в 65 лет.
Возраст, при котором женщина-госслужащая сможет оформить пенсию, постепенно увеличится до 63 лет, то есть на 8 лет. Все это касается тех, кто продолжает трудиться на государственной и муниципальной службе, а если человек оставит такую работу, то и пенсию получит сразу: мужчины – в 60 лет, женщины – в 55 лет.
– В январе пенсионерам полагалась единовременная выплата – 5 тысяч рублей. Все ли ее получили?
– Такие выплаты производили с 10 по 28 января. Это компенсация за снижение уровня индексации, первоначально запланированной в бюджете Российской Федерации: в феврале 2016 года пенсии были проиндексированы только на 4 процента, хотя инфляция была выше.
По 5 тысяч рублей уже получили около 450 тысяч граждан, проживающих в Удмуртской Республике. Примерно 5 тысяч человек за этими деньгами не пришли. Возможно, кто-то оказался в больнице, кто-то уехал из республики, а некоторые люди уже навсегда оставили наш мир.
Все те, кто не получил 5 тысяч рублей, но имеет право на эту единовременную выплату, смогут получить ее в феврале – вместе с очередной пенсией или в последующие месяцы (период выплаты не ограничен).
Назовем условия единовременной выплаты:
– на 31 декабря 2016 года человек должен быть получателем пенсии;
– получатель единовременной выплаты должен проживать в России.
Если пенсионер умер 30 декабря 2016 года или ранее, то у наследников нет права на такую выплату, а если смерть пенсионера наступила 31 декабря 2016 года или позже, то наследники получат эту сумму в порядке наследования.
Скажем, такая ситуация. В январе бабушка, проживавшая в семье, умерла. Ни пенсию, ни единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей она не получила. Родственники, которые с ней проживали на дату смерти, могут получить и ее месячную пенсию, и единовременную выплату, а также, если сами организовали похороны, - пособие на погребение, размер которого с 1 февраля 2017 года составляет 6396 рублей 59 копеек (до 1 февраля 2017 года он был равен 6068 рублям 87 копейкам).
– Все в жизни меняется. Рождаются дети, и у мам, имеющих право на семейный капитал, возникает вопрос: будут ли в 2017 году производиться выплаты из средств материнского (семейного) капитала на неотложные нужды?
– Сначала скажем о том, что в декабре 2016 года территориальные органы Пенсионного фонда по Удмуртской Республике завершили перечисление мамам единовременных выплат в размере не более 25 тысяч рублей. С 1 июля по 30 ноября такие выплаты получили 17545 семей. Прежде единовременная выплата была более востребованной. За 20 тысячами обратилось, например, более 20 тысяч женщин.
Предполагаем, что и в 2017 году Правительство Российской Федерации примет решение о единовременной выплате из средств материнского (семейного) капитала. В этом случае мы обязательно оповестим мам, в том числе – через средства массовой информации.
Фото: vk-smi.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.