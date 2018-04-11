Городские коммунальные службы тоже без дела не сидят. С ижевских улиц, которые могут оказаться в зоне подтопления, активно вывозят снег, прочищают отводные канавы и ливневую канализацию. Рыть канавы вокруг своих домов и очищать дворовые территории от снега и мусора городские власти настоятельно рекомендуют и жителям частного сектора. В первую очередь это касается Ленинского и Первомайского районов. Эти территории даже при самой благоприятной паводковой обстановке из года в год подтапливает.
На Партизанской чистят канавы
Солнышко только– только начало пригревать, а на улице Партизанской уже плещется большая лужа, создавая проблемы для водителей и пешеходов. Но к вечеру её здесь не будет, обещает заместитель начальника Службы благоустройства и дорожного хозяйства администрации Ижевска Фирдаус Харисов. Дорожники уже начали вывозить с этой улицы снег и прочищать отводные канавы.
– Все последние годы этот участок дороги топило не только во время весеннего паводка, но и во время сильных дождей, – рассказывает Фирдаус Харисов. – В прошлом году его отремонтировали. Положили два слоя асфальта, нанесли разметку, но главное – сделали системы водоотведения. Вдоль дороги на участке от магазина «Магнит» до дома № 26 уложили бетонные лотки с уклоном в сторону железнодорожных путей. От дома № 26 до железнодорожных путей провели трубу для водостока под землей. А в районе железнодорожного переезда построили накопительные ёмкости с двумя насосами. Они будут перекачивать воду в реку Иж. Сейчас с помощью канало– промывочной машины мы пробиваем уплотнённый снег, и вода начнёт уходить. Я думаю, к вечеру этой лужи здесь уже не будет.
Таким способом обещают прочистить все канавы в городе, где наиболее вероятен риск подтопления.
– В настоящее время ДРЭУ ведет работы по вскрытию и прочистке сороудерживающих решеток, дождеприемных колодцев, оголовков водопропускных труб, водоотводных канав на улицах Орджоникидзе (в районе Нефтемаша), Ленина, Камбарской, Коммунаров, Красноармейской, Азаматовской, Гагарина, Магистральной, Маркина и других. Также мы заключили контракт с подрядной организацией, которая проводит работы по очистке водопропускного сооружения на реке Карлутке при пересечении с коллектором № 26, – добавляет Фирдаус Харисов.
С Пушкинской вывозят снег
А ещё дорожники со всех проблемных улиц города вывозят снег.
– Мы вывозим снег не только с улиц, где есть риск подтопления, – Партизанской, Магистральной, Маркина, но и с верхних точек – Пушкинской, Красноармейской, Коммунаров, Пастухова, Вадима Сивкова, чтобы в период активного снеготаяния вешние воды не стекали вниз и не было подтопления, – говорит руководитель МУП города Ижевска ДРЭУ Алексей Краснопёров.
Взять в руки лопаты, чтобы очистить дворы от снега и мусора, рекомендуют и жителям частного сектора.
– Мы уже провели встречу с уличкомами и предупредили их о том, что необходимо очистить свои придомовые территории от строительных материалов и мусора, чтобы не мешали прочистке водоотводных канав и вывозу снега. Жителей, которые это не сделают, будем вызывать на административную комиссию и штрафовать, – пообещал первый заместитель главы администрации Первомайского района Сергей Кабанов.
Прогноз благоприятный...
По данным Удмуртского гидрометцентра, высота снежного покрова в Ижевске по состоянию на 20 марта составляла 90– 96% от нормы, глубина промерзания почвы также ниже нормы, в среднем составляет 68 см, или 63% от нормы, запас влаги в снеге составляет 110 мм, или 84% от нормы. Всё это даёт основание специалистам предположить, что паводок в Ижевске в этом году пройдёт на уровне средних многолетних значений, а значит большого половодья не будет. Тем не менее городские власти готовы к любому развитию ситуации.
– С 5 февраля осуществляется предполоводное понижение уровня воды в Ижевском водохранилище, – подчеркнул и.о. главы администрации Ижевска Сергей Задорожный. – Это ежегодное мероприятие проводится с целью создания аккумулирующей ёмкости до того, как начнётся массовое таяние снега. В настоящее время уровень Ижевского водохранилища понижен до отметки 98.00 мБС (на 1,5 метра). 19 марта проведена первая снегомерная съёмка на водосборной площади реки Иж. По её результатам рассчитан предварительный прогноз на прохождение весеннего паводка: объём половодья – 110– 140 млн. куб. метров, максимальный приток – 110– 125 куб. метров в секунду. Параметры весеннего половодья будут корректироваться по результатам второй снегомерной съёмки, которую назначит Удмуртский гидрометцентр в зависимости от погодных условий,
…, но риск остаётся
Точных прогнозов, на какое время придёт пик паводка, специалисты также не дают. Понятно пока только, что нынче половодье затягивается, и чем дольше держится минусовая температура, тем больше риск, что потепление будет резким и снег растает за несколько дней.
– Наша задача – быть готовыми к паводку, привлечь все необходимые материальные ресурсы, оборудование, выполнять все первоочередные мероприятия в соответствии с утверждёнными планами. В городе регулярно проводятся противопаводковые тренировки на предприятиях и в организациях – персонал должен быть готов к любому развитию событий. Недавно прошла серьёзная тренировка в теплоснабжающей компании – ПАО «Т Плюс» и ООО «УКС», где был отработан сценарий с отключением ТЭЦ– 1. Это маловероятный, но возможный сценарий. И к этому надо быть готовыми – перевести нагрузку на другие теплоисточники, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность города. Кроме того, принято решение дополнительно на 5 см снизить уровень воды в Ижевском водохранилище, чтобы увеличить аккумулирующую ёмкость для снятия пика паводка, – отметил Сергей Задорожный.
В ожидание времени «Ч»
Надежда на то, что резкого потепления не будет, конечно, есть. Но готовиться надо всё– таки к худшему сценарию, считает начальник Управления гражданской защиты администрации Ижевска Сергей Шастин. Уж слишком много сюрпризов преподнесла погода в этом году.
– В городе разработан план мероприятий по минимизации подтоплений частных домовладений, а также создана мобильная, оснащённая современными техническими средствами, владеющая спасательными технологиями группировка сил, – рассказывает Сергей Шастин. – Отряд оснащён современными видами техники и оборудования, позволяющими проводить спасательные работы в любых условиях.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации общая группировка сил и средств может вырасти до полутора тысяч человек, 130 автомобилей, 165 единиц инженерной техники. Для проведения аварийно– спасательных работ в городе имеется 109 единиц плавсредств общей вместимостью 772 человека.
– На пике паводка особое внимание будет уделено частному сектору Первомайского и Ленинского районов, – подчеркнул он. – Силами Единой дежурно– диспетчерской службы города будет проводиться ежедневный мониторинг уровня воды в Ижевском водохранилище и реке Иж, обследование подтапливаемых районов, ежедневное патрулирование акватории Ижевского пруда.
Если потоп будет серьёзным, жителей, попавших в зону бедствия, эвакуируют. Вывозить их будут с помощью автобусов в пункты временного назначения. Сейчас определено пять таких пунктов: санатории «Металлург», «Энергетик», «Нефтяник»; Ижевский агростроительный техникум, Ижевский автотранспортный техникум. Разместить в них можно 600 человек, если мест не хватит, пострадавших разместят в других санаториях, профилакториях, гостиничном фонде и детских лагерях. Всего власти предусмотрели места для 2 000 человек.
Между тем
Поисково– спасательная служба Удмуртии начала взрывные работы на реках республики. Лёд будут взрывать в шести районах. Так спасатели борются с возможными заторами во время ледохода и защищают мосты.
По данным ведомства, в Сюмсинском районе взрывы запланированы на реках Кильмезь и Вала. На реке Чепце работы пройдут в Дебёсском, Балезинском, Кезском районах. В последнем также будут взрывать лёд на реке Пызеп. Кроме того, работы затронут реку Иту в Игринском районе и реку Сиву в Воткинском.
Все взрывы спасателями Удмуртии проводятся согласно утверждённым нормам и правилам. В прошлом году основную часть подобных работ завершили уже к 4 апреля.
Напомним, ранее руководитель ГУ МЧС по Удмуртии Пётр Фомин сообщил, что республику ожидает сложный паводок из– за холодного марта. В случае резкого потепления уровень воды в реках может за неделю превысить средние многолетние значения в два раза.
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