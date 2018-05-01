И о прошлом, и о будущем
Разговор с будущими молодыми специалистами строительной отрасли не был ограничен лишь кругом вопросов, связанных с рабочими профессиями, и превратился в интересный диалог руководителя республики с молодёжью.
Александру Бречалову довольно быстро удалось снять напряжённость и скованность аудитории рассказом о своих школьных и студенческих годах. Он, например, рассказал, что его отец был каменщиком – строителем и с этой профессией он знаком, потому что не раз был подсобным рабочим отца на строительстве домов. Вспомнил Александр Владимирович и о трудном времени начала 90–х годов, когда приходилось зарабатывать на жизнь круглосуточной работой, и основной заработок приносила не военная служба на высокой должности, а подработка в роли грузчика.
«Приходилось заниматься всем 24 часа в сутки 7 дней в неделю, в том числе извозом. Но, несмотря на развал и разруху, эти годы вспоминаю с теплотой. С 1996 года жизнь прочно связана с бизнесом. Были и хорошие проекты, и банкротом пришлось оказаться дважды и начинать всё снова не с нуля, а с большого минуса. Всё давалось через труд», – делится своими воспоминаниями Александр Бречалов. С интересом слушали мальчишки и девчонки рассказ о спортивных увлечениях Главы республики, о том, что мечта любого триатлониста преодолеть самую трудную дистанцию – проплыть 4 километра по открытой воде, потом сразу же 180 километров проехать на велосипеде и пробежать 40 километров. Она дважды покорялась ему в 2013 и 2015 годах в Барселоне с хорошим гроссмейстерским результатом. Надеюсь, сделаю это и в третий раз, – заявил Александр Бречалов. Кстати, Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семёнов тоже прошёл дистанцию в 2016 году. И вообще вся команда бежит, плывёт, и крутит педали. На её счету участие в Байкальском ледовом марафоне и полумарафоне «Карьяла» в Карелии, в заплыве через реку Волгу «Соединяя берега».
«Вопросы – классные!»
Открывая встречу, руководитель региона отметил, что при подготовке к ней он ознакомился с вопросами ребят, которые были присланы в группе «Удмуртия заряжает!» ВКонтакте: «Вопросы – классные! Честно, абсолютно искренне. Не в каждом вузе, где мы проводили встречи, были такие содержательные вопросы. Спасибо вам за них!». Значительная часть «классных» вопросов была связана с дорожным строительством, и Александр Бречалов подробно объяснил, как складывается ситуация в отрасли.
– Самая большая проблема в республике – это дороги. Только 44 процента сельских дорог у нас в нормативном состоянии. Региональные – не больше 60 процентов. Не самая лучшая ситуация в России, но и не самая худшая. Но мы не должны смотреть на это спокойно. Если есть непроезжий участок дороги, а у нас их 62, то надо сделать всё, чтобы этих участков не было. Задача сложная. На первом месте в её решении – эффективность расходования имеющихся средств, то есть качество тех дорог, которые мы делаем или осуществляем текущий ремонт. Нужно было переформатировать всю систему дорожного хозяйства. Первый шаг нам удалось сделать. В прошлом году сэкономлено под перепроектирование свыше 200 миллионов рублей и смогли сделать больше проблемных участков дорог, – поделился Глава республики и продолжил:
– Сошёл снег. С нетерпением ждал этого момента, чтобы понять, насколько качественно сделали дороги в 2017 году. Мы привлекли общественность, автомобилистов Удмуртии, другие организации и публично с камерами выехали на участки дорог, которые летом отремонтировали. Не моя оценка и не оценка министерства – дороги в идеальном состоянии. Первый сезон мы успешно прошли, посмотрим, что будет дальше.
Республика успешно стартовала в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги». Республиканский и федеральный бюджеты выделяют средства на дороги столицы и агломерации в радиусе 100 километров. Кроме Глазова, в проект попадают Сарапул, Воткинск, Можга, Камбарка.
В этом году сконцентрировались на Ижевске. Все участки дорог, которые должны отремонтировать, находятся в открытом доступе на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства. Выбирали их граждане. Мы не сможем в этом и следующем году перестелить весь Ижевск. Программа будет работать 5 лет, и если качественно будем её вести, то в течение пяти лет отремонтируем все дороги. Самые большие проблемы были в Глазове. Вообще невозможно было ездить. Хорошо, что у глазовчан есть чувство юмора. Мужчина на набережной спросил меня: «Знаете, какой у нас развит малый бизнес? Автомастерские и магазины запчастей». Максимальная сумма, которая давалась Глазову в прошлом году – 31 миллион. Мы изыскали внебюджетные средства 422 миллиона рублей, больше, чем за 11 лет. Перестелем 45 процентов дорог в городе. И это не ямочный ремонт. К этой спецоперации мы готовились очень долго, потому что не каждое дорожное хозяйство может освоить такой объём средств и такой объём работ. Всё будет максимально публично и открыто. В городе будут установлены камеры, чтобы каждый житель мог наблюдать в режиме онлайн процесс ремонта.
Спортивные приоритеты
Столь же подробно и обстоятельно Глава Удмуртии ответил на вопросы о спорте и развитии спортивной инфраструктуры. В частности, Александр Бречалов назвал выделенные республикой приоритеты. Это лыжный спорт, биатлон, лёгкая атлетика, велоспорт, игровые виды спорта – волейбол, футбол, баскетбол. На поддержку могут рассчитывать и силовые виды.
У нас большое соглашение с «Белкамнефтью», по которому за три года 450 миллионов рублей будут направлены преимущественно на строительство спортивной инфраструктуры. В этом году начнётся строительство многофункционального спортивного центра в Можге. Он будет, если не самым современным, то одним из лучших в России,. с многофункциональной ледовой площадкой, которую можно трансформировать под концерты, под игровые виды спорта рассчитанная на 700 стационарных зрительских мест, она будет иметь возможность устанавливать дополнительно ещё 300 мест. В центре запланированы игровой зал на 300 зрительских мест, фитнес–центр и помещения, предназначенные для других видов спорта. Но помимо этого будет и городское пространство, которое должно стать центром притяжения горожан. Предполагается создать открытые площадки для мам с детьми, для пенсионеров, возможно, появится скейтовая площадка. Можгинский объект планируется запустить в следующем году.
Такой же центр будет строиться в Сарапуле. Открытые современные ледовые и игровые площадки создадут в Каракулино, Камбарском районе, Сигаево, Игре.
В ближайшие два года по договорённости с «Газпромом» будет закончено строительство 50–метрового бассейна в Ижевске. В числе инвестиционных планов – проект на комплексе имени Демидова. Он включает гостиничный комплекс, бассейн, тир для биатлона. Всё это позволит вернуть «Ижевскую винтовку» полностью к себе, в том числе женскую её часть.
– Самое главное, на что хочу обратить внимание, – заявил Александр Бречалов, – мы запускаем эти объекты на внебюджетный счёт. Это очень важно. Мы должны научиться эффективно использовать бюджетные средства и привлекать другие внебюджетные деньги. У нас это начинает получаться.
Что касается соревнований, на следующий сезон появится очень качественный открытый кубок Удмуртии по лыжам. Председатель федерации лыжного спорта России Елена Вяльбе поддержала идею объединения всех лыжных гонок, проходящих в республике. На открытый кубок Удмуртии будут приезжать всё больше спортивных туристов.
Профессия строителя будет всегда
Больше полутора часов шёл разговор о поддержке профессиональных спортивных клубов, предоставлении жилья детям–сиротам, о проблемных вопросах организации здравоохранения, перспективах обновления городских пространств и сохранения самобытности и культуры населённых пунктов Удмуртии.
Одним из завершающих встречу вопросов, которые выделил Александр Бречалов, был вопрос Анастасии Лялиной. И он, действительно, заставляет задуматься: в связи с интенсивным развитием информационных технологий и робототехники, не будет ли вытеснен ручной труд строителя? Ведь в самое ближайшее время будут востребованы следующие профессии: консультанты по продуктивности, специалисты по изучению сетевой и гаджетовой зависимости, архитекторы виртуальной реальности. Стоит ли уже сейчас переквалифицироваться в востребованные профессии?
– Я уверен, – заявил глава региона, – что профессия строителя будет всегда. Можно сколько угодно проектировать виртуальную реальность и лечить различного рода зависимости, но строительная отрасль – одна из динамично меняющихся сфер, поскольку новые технологии заставляют менять подход не только к строительному процессу, а к городской среде. Уже обозначена перспектива превращения городских пространств в умные города. Кстати, эту перспективу видят перед собой Ижевск и Глазов.
В конце встречи студенты представили Главе свои проекты, которые они реализуют или хотели бы реализовать с помощью поддержки республиканских властей. Преподаватели и студенты Ижевского монтажного техникума рассказали о проекте–концепции по развитию территории исторического центра города Ижевска, а также презентовали проект по привлечению молодёжи к знакомству с архитектурными достопримечательностями Ижевска «Квест по городской архитектуре».
Фото: пресс–служба Главы и Правительства УР
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