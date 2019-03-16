Главная » Культура » Выставка Сергея Орлова откроется в новом выставочном пространстве

Выставка Сергея Орлова откроется в новом выставочном пространстве

15 марта
0

Работы Сергея Орлова, написанные под впечатлением произведений Леонардо да Винчи, Боттичелли, Хуго ван дер Гуса.

Photo 2019 03 15 09 34 14 Выставка Сергея Орлова откроется в новом выставочном пространстве

А также серия работ, посвященная истории рыцарства и японских самураев объединились в экспозицию "Вожди Атлантиды". Этой первой выставкой организаторы презентуют новое выставочное пространство в автосалоне «Мерседес-Бенц».Автосалон «Мерседес-Бенц» стремится поддерживать высокий уровень культуры в Ижевске и Удмуртии, и поэтому выступит площадкой для проведения выставки Сергея Орлова, а в последствии и других художников Удмуртии.

Открытие выставки «Вожди Атлантиды» состоится 21 марта 2019 года 18:30 (Автосалон «Мерседес-Бенц». Ижевск Славянское ш., 0/18)

вход свободный для всех желающих

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Гагарин, мы вас любили. История первого космонавта продолжается в Ижевске
9 марта
9 марта исполняется 85 лет со дня рождения Юрия Гагарина – первого человека в космосе, олицетворявшег...
От редактора. Культура и есть государство
28 февраля
Одна из главных тем, обсуждаемых в последние дни, - Послание Президента России Федеральному собранию....
Бурановский феномен. Участницы знаменитого ансамбля вдохновили художника Алексея Плотникова на серию графических работ
28 февраля
**Бабушки из Бураново – бесспорное явление в культуре Удмуртии. Самодеятельные исполнительницы, певши...
Второй фестиваль фейерверков «Вальс цветов» пройдет в Ижевске 8 марта.
28 февраля
В Ижевске во второй раз пройдет фестиваль фейерверков «Вальс цветов». Шоу разноцветных огней разверне...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо