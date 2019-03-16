А также серия работ, посвященная истории рыцарства и японских самураев объединились в экспозицию "Вожди Атлантиды". Этой первой выставкой организаторы презентуют новое выставочное пространство в автосалоне «Мерседес-Бенц».Автосалон «Мерседес-Бенц» стремится поддерживать высокий уровень культуры в Ижевске и Удмуртии, и поэтому выступит площадкой для проведения выставки Сергея Орлова, а в последствии и других художников Удмуртии.
Открытие выставки «Вожди Атлантиды» состоится 21 марта 2019 года 18:30 (Автосалон «Мерседес-Бенц». Ижевск Славянское ш., 0/18)
вход свободный для всех желающих
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