Гагарин, мы вас любили. История первого космонавта продолжается в Ижевске 9 марта исполняется 85 лет со дня рождения Юрия Гагарина – первого человека в космосе, олицетворявшег...

От редактора. Культура и есть государство Одна из главных тем, обсуждаемых в последние дни, - Послание Президента России Федеральному собранию....

Бурановский феномен. Участницы знаменитого ансамбля вдохновили художника Алексея Плотникова на серию графических работ **Бабушки из Бураново – бесспорное явление в культуре Удмуртии. Самодеятельные исполнительницы, певши...