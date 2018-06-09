Уникальность проекта в том, что он объединяет фотографии, сделанные известным московским фотографом Игорем Мухиным и его учениками – студентами Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко, с работами художников Удмуртии из коллекции УРМИИ.
На фотографиях и картинах запечатлены Ижевск и его жители. Удивительным образом в произведениях художников и репортажных кадрах обнаруживается много совпадений, параллелей и интересных деталей. Выстраивая экспозицию, Елена Касимова хотела сопоставить художественный образ Ижевска, созданный художниками Удмуртии в ХХ веке с тем, каким увидели московские фотографы город сегодня. Снимки были сделаны в 2015 году во время визита группы студентов и Игоря Мухина в столицу Удмуртии. Съемки проходили не только в Ижевске, но и в Бураново, а также на крупных предприятиях республики. В объектив попали городские сценки и пейзажи, лица и здания – всё, что казалось авторам фото необычным и красивым.
Тоже самое можно сказать и о работах Владимира Веретенникова, Германа Прорехина и Виктора Олюшина. Их картины наивны, ироничны, порой резки, но за всем этим скрыто чувство большой любви к городу и людям – таким простым и таким разным.
Всего на выставке представлено около 50 фотографий и свыше 10 живописных и графических работиз коллекции музея.
Партнер выставки - типография Upprint, http://upprint18.ru/
Выставка будет работать до 1 сентября 2018 года.
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