«Мы постим и постим…». Молодые поэты выпустили альманах современной поэзии Сегодня главная библиотека Удмуртии – Национальная – занимается продвижением книг не только выдавая и...

Серебро удмуртской поэтессы. Ада Диева стала лауреатом литературного фестиваля «ЛиФФт-2018» В Сочи с 24 мая по 28 мая 2018 года проходил III Евразийский литературный фестиваль фестивалей «ЛиФФт...

Акция «Читаем Пушкина вместе» 6 июня в 11.00 на бульваре им. Н. В. Гоголя (площадка рядом с Театром кукол), в рамках Международного...