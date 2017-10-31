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Выставка документов "1917 год в Удмуртии" открылась в резиденции главы республики

30 октября
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Сегодня с экспозицией ознакомился Александр Бречалов

100 %d0%bb%d0%b5%d1%82 %d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%86%d0%b8%d0%b8 %d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0 Выставка документов "1917 год в Удмуртии" открылась в резиденции главы республики

В резиденции главы Удмуртской Республики открылась передвижная выставка документов "1917 год в Удмуртии", подготовленная архивной службой республики. Как сообщает пресс-служба руководства республики, сегодня с экспозицией ознакомился Александр Бречалов.

Выставка охватывает хронологический период с января 1917 года по январь 1918 года. Цель проекта - сформировать представление о событии столетней давности, его влиянии на дальнейшее развитие государства, помочь гражданам осознать трагичность раскола на противоборствующие стороны, понять важность для России сильной государственной власти, поддерживаемой всеми слоями населения страны.

"Столетие октябрьской революции - дата в истории России очень важная, - сказал глава Удмуртии. - Можно по-разному относиться к этому событию. Но я считаю, что историю лучше знать, чем закрывать глаза на что-то. Это очень интересный период. Много параллелей можно сейчас найти с тем временем, если посмотреть по экономике государства, по взаимоотношениям между оппозиционными кругами".

Выставка в Резиденции адресована всем, кто интересуется переломными событиями политической истории России ХХ века. Она мобильная, предполагает размещение на различных площадках.

Фото: Пресс-служба главы и правительства УР

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