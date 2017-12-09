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Высшая категория надежности. ООО «Можгасыр» в очередной раз доказало свое превосходство

9 декабря
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Продукцию ООО «Можгасыр» хорошо знают в Удмуртии и за ее пределами. Производя продукцию уже больше 80 лет, предприятие сочетает в производстве молочных продуктов, сыров лучшие традиции сыроделов и использует современные технологии и оборудование. ООО «Можгасыр» выдан сертификат соответствия, который удостоверяет, что система менеджмента безопасности пищевой продукции соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005).

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По итогам проведенного аудита Торговой сетью «Пятерочка», входящей в группу X5 Retail, торговой сетью «Ашан» ООО «Можгасыр» была присвоена высшая категория надежности «А», которая означает соответствие выпускаемой продукции всем стандартам качества и безопасности. Благодаря строгому соблюдению технологий натуральная продукция ООО «Можгасыр» получает высокие оценки потребителей и специалистов на всероссийских и региональных конкурсах качества.

2 ноября 2017 года в Екатеринбурге завершился XV ежегодный Фестиваль качества масла и сыров. Организаторы фестиваля: Центр «Гарантия качества» при поддержке Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, Администрации г. Екатеринбурга и Екатеринбургского муниципального центра защиты прав потребителей. Фестиваль направлен на выявление и пропаганду лучшей продукции по показателям экологической безопасности и потребительским свойствам, на повышение конкурентоспособности предприятий – производителей сливочного масла и сыров.

Всего на конкурс было выставлено 80 образцов продукции. На суд жюри продукцию представили предприятия Свердловской, Челябинской, Тюменской, Воронежской областей и Удмуртской Республики. Все образцы перед оценкой качества были обезличены и зашифрованы. При голосовании эксперты учитывали органолептические показатели: консистенцию, цвет, вкус, запах, внешний вид представленной продукции, у сыров дополнительно – рисунок сыра на разрезе.

В состав жюри вошли специалисты Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, Уральской торгово-промышленной палаты, Отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора по г. Екатеринбургу, Свердловской контрольно-производственной лаборатории по качеству молочной продукции, Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей и представители предприятий – участников XV Фестиваля качества под председательством директора МБУ «Екатеринбургский центр защиты прав потребителей» Голубевой Я.В. Квалифицированный состав жюри определил лучшую продукцию.

Победителем Фестиваля качества признано предприятие ООО «Можгасыр», которому вручен кубок и присуждены дипломы первой степени во всех конкурсных номинациях.

В номинации «Масло сливочное» Диплом I степени присужден ООО «Можгасыр».

В номинации «Сыры полутвердые» получили высокие оценки членов жюри и дипломы I степени следующие образцы: сыр «Российский», сыр «Пошехонский», сыр «Голландский».

ООО «Можгасыр» представило новинку среди сыров Уральского региона - сыр «Маасдам», который вызвал большой интерес, получил наивысшие оценки членов жюри и Диплом I степени.

В номинации «Сыры плавленые» Диплом I степени присуждён сыру «Янтарь».

В номинации «Сырные продукты» Дипломом первой степени награжден сырный продукт «Маскарпоне» сливочный.

Фестиваль качества показал, что коллектив ООО «Можгасыр» готов сегодня предложить потребителям качественную продукцию в широком ассортименте. Предприятие продемонстрировало стремление к расширению ассортимента и рынков сбыта за счет использования натурального сырья, традиционных и инновационных технологий. Продукция предприятия заслуженно занимает достойное место на полках торговых предприятий Удмуртской Республики и Российской Федерации.

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