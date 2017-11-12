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Высокая профессиональная планка Юрия Галанова

12 ноября
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Имя работника АО «Сарапульский электрогенераторный завод» бригадира бригады монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов сборочного цеха № 5 Юрия Галанова занесено на Дочку почета

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Среди занесенных на Доску почета Удмуртской Республики имя работника АО «Сарапульский электрогенераторный завод» бригадира бригады монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов сборочного цеха № 5 Юрия Галанова.

Юрий Александрович трудится на предприятии уже тридцать четыре года. И все эти годы в одном цехе и на одном участке. Его заводская биография началась еще до службы в армии с инструментального производства. Что такое завод, он знал с детства. Здесь, в цехе 38, работали его отец Александр Васильевич, мать Татьяна Ивановна и два старших брата – Анатолий и Евгений. Вернувшись из армии, Юрий поступил уже в сборочный цех № 5 монтажником радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Значимость нового места работы он осознал сразу - его рукам доверены сборка и монтаж светотехнического оборудования практически всех российских самолетов, вертолетов и иной спецтехники. Здесь мало быть просто грамотным высококвалифицированным специалистом, здесь нужно быть просто асом, богом сборки и монтажа.

Юрий Галанов быстро достиг этой высокой профессиональной планки и начал помогать молодым коллегам в освоении монтажно-сборочного дела. Техническая грамотность, врожденный технический склад ума, спокойный характер и доброжелательность способствовали его наставнической деятельности.

Свою профессию он считает очень интересной, а бригаду - сплоченным, опытным, надежным коллективом единомышленников.

– Конечно, горжусь своей профессией! Смотришь в небо, летит самолет – вот результат твоей работы! Ты причастен к этой потрясающей технике, ты вложил свой труд в эту небесную машину! И тебе снова и снова хочется работать – производить изделия, которые будут работать в этой машине и в составе других изделий поднимать ее на крыло. И это не красивые пафосные слова, это реальность, в которой мы живем и трудимся, - говорит Юрий Александрович. – Семь лет тому назад мне доверено руководить работой бригады. На самом деле мы вместе трудимся с 80-х годов, поэтому хорошо сработанные, хорошо знаем друг друга и понимаем с полуслова. Это помогает в работе. Именно надежность и профессионализм – главные качественные черты нашего маленького коллектива. И в том, что мое имя сегодня на Доске почета Удмуртской Республики – заслуга всей бригады.

– Такие люди, как Юрий Галанов – клад для цеха и завода в целом, - говорит начальник цеха № 5 Олег Георгиевич Борсук. - Он обладает обширными техническими знаниями и многое умеет делать своими руками. Он знает все мелочи и все нюансы сборки, которые не обязательно должны быть прописаны в техпроцессе. Все новые изделия на участке начинаются с его головы и с его рук. Когда при внедрении нового изделия в цех приходят конструкторы, мы зовем Галанова, так как знаем: что-нибудь полезное и дельное обязательно подскажет. Юрий Александрович также овладел второй смежной профессией – освоил аргонно-дуговую сварку медных выводов трансформаторов, а это, надо сказать, ювелирная работа!

В цехе и в бригаде все знают и уважают Юрия Галанова, поэтому цехком, в который входят представители всех цеховых участков, и предложил его кандидатуру на занесение на республиканскую Доску почета. За свой труд заслуженный ветеран труда завода Юрий Галанов имеет и другие поощрения и награды: благодарности и почетные грамоты, его имя занесено в заводскую Книгу почета.

Валентина ЧУХЛАНЦЕВА

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