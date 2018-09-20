География стройплощадок затронула 65 населенных пунктов, где проживают свыше девяти миллионов человек. Инженеры установили новые объекты связи на территории мегаполисов, крупных городов региона, сел, нефтяных месторождений Югры и вдоль автомобильных трасс.
«Мы точечно определили места, где видим наибольшую нагрузку на сеть, и отдаленные пункты, где требовалось усиление сигнала. Там за летнюю строительную кампанию мы запустили десятки базовых станций. Благодаря этому связь стала надёжнее, а интернет-соединение более стабильным и быстрым», – отмечает директор по инфраструктуре Уральского филиала компании «МегаФон» Антон Щербаков.
В Удмуртской Республике новый комфорт мобильных услуг смогут оценить жители Воткинска, Нового Карамбая, Вараксино, Юкаменского, Красногорского.
В Ижевске улучшения будут заметны на улицах Дерябина, Гагарина, Холмогорова, Союзная, Буммашевская, Пойма, Спортивная, Маяковского, Берша, Кирова, Сабурова, Ленина, также на Воткинском, Славянском шоссе.
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