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Выше крыши: базовых станций в Удмуртии стало еще больше

20 сентября
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19 сентября 2018 года, Ижевск. Свыше 200 улиц Большого Урала получили более стабильный сигнал связи и быстрый мобильный интернет. Инженеры «МегаФона» провели масштабные технические работы на сети с начала лета и повысили качество предоставляемых услуг.

Image004 Выше крыши: базовых станций в Удмуртии стало еще больше

География стройплощадок затронула 65 населенных пунктов, где проживают свыше девяти миллионов человек. Инженеры установили новые объекты связи на территории мегаполисов, крупных городов региона, сел, нефтяных месторождений Югры и вдоль автомобильных трасс.

«Мы точечно определили места, где видим наибольшую нагрузку на сеть, и отдаленные пункты, где требовалось усиление сигнала. Там за летнюю строительную кампанию мы запустили десятки базовых станций. Благодаря этому связь стала надёжнее, а интернет-соединение более стабильным и быстрым», – отмечает директор по инфраструктуре Уральского филиала компании «МегаФон» Антон Щербаков.

В Удмуртской Республике новый комфорт мобильных услуг смогут оценить жители Воткинска, Нового Карамбая, Вараксино, Юкаменского, Красногорского.

В Ижевске улучшения будут заметны на улицах Дерябина, Гагарина, Холмогорова, Союзная, Буммашевская, Пойма, Спортивная, Маяковского, Берша, Кирова, Сабурова, Ленина, также на Воткинском, Славянском шоссе.

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