Молодые кедры сейчас украшают входную группу здания информационно–методического центра «Альтернатива». Аллею посадили молодые педагоги вместе с ветеранами отрасли. Обращаясь к участникам акции, Дмитрий Чистяков, и.о. заместителя Главы Администрации Ижевска по социальной политике, подчеркнул, что система образования столицы Удмуртии – одна из лучших в России, город занимает третье место в стране по числу победителей олимпиад. Основы знаний и умений маленькие ижевчане получают именно в детских садах, поэтому в успехах отрасли есть большая заслуга дошкольных работников.
По словам и.о. начальника городского Управления дошкольного образования и воспитания Натальи Шевяковой, в 1998 году в столице Удмуртии было положено начало новому этапу развития дошкольного образования. В городе была создана трёхуровневая система – Управление дошкольного образования и воспитания, как структурное подразделение Администрации города, центры дошкольного образования и воспитания районов, муниципальные дошкольные образовательные учреждения, Центр повышения квалификации работников дошкольного образования «Альтернатива».
– Время показало, что это было правильное решение, – сказала Наталья Шевякова. – В начале девяностых в Ижевске начался массовый перевод ведомственных детских садов в муниципальную собственность. В общей сложности в течение нескольких лет городу было передано более 200 садов. А подобная структура позволила нам не только сохранить имеющуюся сеть дошкольных учреждений, но и развивать её. Наши педагоги, используя лучшие традиции, сложившиеся за весь исторический период существования дошкольного образования в Ижевске, продолжают совершенствовать их, и внедряет новые творческие проекты в муниципальных детских садах.
Детские сады Ижевска сегодня – это учреждения нового типа, где созданы действительно достойные условия для детей. А сама система дошкольного образования нацелена на разностороннее и полноценное развитие ребенка в соответствии с федеральным стандартом дошкольного уровня образования. Образовательные программы нового поколения, которые используются в детских садах, в первую очередь, направлены на формирование творческой, социально адаптированной и активной личности, способной жить и успешно трудиться в современных условиях.
Справка «УП»
Первый детский сад в Ижевске был открыт в декабре 1918 года в бывшем доме военного комиссариата на Михайловской площади. Сюда принимали детей с 5 до 7 лет, чтобы дать им приют и правильное воспитание.
К концу января 1919 года в Ижевске уже работали четыре детских сада в различных районах города. В первую очередь туда принимали 3–7–летних детей работающих матерей. Общее количество малышей, посещающих детские сады в те годы, – от 40 до 70 человек. В последующие десятилетия ясли и детсады выросли по всему городу.
Сегодня на территории Ижевска действуют 188 учреждений дошкольного образования, в которых воспитываются 45 тысяч детей и трудится около 10 тысяч сотрудников. В 2018 году ряды работников дошкольного образования пополнили 68 молодых педагогов.
Фото Сергея Рогозина
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.