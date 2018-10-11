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Вырастить дерево и воспитать ребёнка. Более 200 деревьев посадили в Ижевске к 100–летнему юбилею дошкольного образования

10 октября
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27 сентября, в профессиональный праздник работников дошкольного образования, в столице Удмуртии прошла акция «Растём вместе». Она была приурочена к 100–летнему юбилею дошкольного образования Ижевска – по всему городу были высажены более 200 деревьев.

dsc0883 Вырастить дерево и воспитать ребёнка. Более 200 деревьев посадили в Ижевске к 100–летнему юбилею дошкольного образования

Молодые кедры сейчас украшают входную группу здания информационно–методического центра «Альтернатива». Аллею посадили молодые педагоги вместе с ветеранами отрасли. Обращаясь к участникам акции, Дмитрий Чистяков, и.о. заместителя Главы Администрации Ижевска по социальной политике, подчеркнул, что система образования столицы Удмуртии – одна из лучших в России, город занимает третье место в стране по числу победителей олимпиад. Основы знаний и умений маленькие ижевчане получают именно в детских садах, поэтому в успехах отрасли есть большая заслуга дошкольных работников.

По словам и.о. начальника городского Управления дошкольного образования и воспитания Натальи Шевяковой, в 1998 году в столице Удмуртии было положено начало новому этапу развития дошкольного образования. В городе была создана трёхуровневая система – Управление дошкольного образования и воспитания, как структурное подразделение Администрации города, центры дошкольного образования и воспитания районов, муниципальные дошкольные образовательные учреждения, Центр повышения квалификации работников дошкольного образования «Альтернатива».

– Время показало, что это было правильное решение, – сказала Наталья Шевякова. – В начале девяностых в Ижевске начался массовый перевод ведомственных детских садов в муниципальную собственность. В общей сложности в течение нескольких лет городу было передано более 200 садов. А подобная структура позволила нам не только сохранить имеющуюся сеть дошкольных учреждений, но и развивать её. Наши педагоги, используя лучшие традиции, сложившиеся за весь исторический период существования дошкольного образования в Ижевске, продолжают совершенствовать их, и внедряет новые творческие проекты в муниципальных детских садах.

Детские сады Ижевска сегодня – это учреждения нового типа, где созданы действительно достойные условия для детей. А сама система дошкольного образования нацелена на разностороннее и полноценное развитие ребенка в соответствии с федеральным стандартом дошкольного уровня образования. Образовательные программы нового поколения, которые используются в детских садах, в первую очередь, направлены на формирование творческой, социально адаптированной и активной личности, способной жить и успешно трудиться в современных условиях.

Справка «УП»

Первый детский сад в Ижевске был открыт в декабре 1918 года в бывшем доме военного комиссариата на Михайловской площади. Сюда принимали детей с 5 до 7 лет, чтобы дать им приют и правильное воспитание.

К концу января 1919 года в Ижевске уже работали четыре детских сада в различных районах города. В первую очередь туда принимали 3–7–летних детей работающих матерей. Общее количество малышей, посещающих детские сады в те годы, – от 40 до 70 человек. В последующие десятилетия ясли и детсады выросли по всему городу.

Сегодня на территории Ижевска действуют 188 учреждений дошкольного образования, в которых воспитываются 45 тысяч детей и трудится около 10 тысяч сотрудников. В 2018 году ряды работников дошкольного образования пополнили 68 молодых педагогов.

Фото Сергея Рогозина

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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