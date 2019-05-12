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Выплаты ветеранам

9 мая
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В честь Победы – по 10 тысяч рублей

Ruble 1571339 960 720 Выплаты ветеранам

По данным Отделения Пенсионного фонда России по Удмуртской Республике, на начало апреля в Удмуртии проживают 242 участника и инвалида Великой Отечественной войны. В соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина в связи с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне каждому из них будет выплачено по 10 тысяч рублей. Эту сумму заслуженные люди получат в мае. В таком же размере выплата производилась и к Дню Победы в прошлом году. С 2019 года такая сумма будет перечисляться каждый год.

Выплаты получат и ветераны войны, проживающие в республиках Прибалтики и являющиеся гражданами Российской Федерации.

– Есть категории граждан, приравненные к участникам Великой Отечественной войны. Полагаются ли им выплаты в размере 10 тысяч рублей?

– Действие указа распространяется на непосредственных участников войны в составе действующей армии, партизанских и подпольных организаций, а также на разведчиков, контрразведчиков, журналистов, работавших на передовой. Для граждан, приравненных к участникам Великой Отечественной войны, тружеников тыла вышеназванные выплаты в этом году не предусмотрены. Люди, относящиеся к этим категориям граждан, будут получать выплаты по юбилейным датам. В следующем, 2020-м году, страна отметит юбилей – 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне, – дал пояснение Алексей Бельтюков, управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Удмуртской Республике.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул: обязательства перед ветеранами государство должно выполнять чётко, неукоснительно. Местные власти обязаны знать, в чём нуждаются инвалиды Великой Отечественной войны и её участники, и в приоритетном порядке решать их проблемы.

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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