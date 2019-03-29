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Выхожу во двор с… вилами. Только так мне удаётся отогнать бездомных собак

29 марта
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Обращается к вам жительница посёлка Старки. Рядом с моим домом – общественная мусорка. Не раз там оказывались брошенные щенки.

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Иногда я брала их к себе и пристраивала в добрые руки – с помощью своей знакомой Елены и Интернета. Дошло до того, что люди стали оставлять щенков возле моего забора. При таком безответственном отношении жителей к животным в Старках развелось огромное количество собак. И ходят они не только по улицам, но и по нашим личным дворам. В середине марта в одном из личных дворов частного сектора бездомные собаки разорвали кошку.

Особенно тяжело зимой и весной. Выхожу с вилами, и только после этого 5-6 собак, перепрыгнувших через забор в мой двор, убегают. Забор у моего дома не низкий, но тракторист почему-то сгребает снег к моему забору – с этой кучи бездомные собаки и запрыгивают во двор.

В марте бездомные собаки, проникшие во двор, так испугали мою восьмимесячную немецкую овчарку Альму (несколькими днями ранее они на неё набрасывались), что она запрыгнула на отвал снега со стороны улицы и убежала.

Я искала Альму по всему посёлку Старки, а нашла с помощью Интернета в посёлке Ягул. Молодая пара подобрала Альму возле Первой республиканской клинической больницы. Вот как далеко взрослые собаки угнали мою Альму!

Не раз обращалась я в службу благоустройства. В январе приезжал представитель подрядчика. По телефону сказал, что видел только двух собак с чипами. И он же объяснил, что собак с чипами с улиц не забирают.

Через пятнадцать минут после этого разговора я увидела возле моего забора трёх собак без ошейников и чипов. Звоню подрядчику, а он: «Я уже уехал».

Примерно через месяц, в феврале, я снова позвонила в службу благоустройства, сообщила, что свора собак без ошейников и чипов находится у гаражей, неподалёку от моего дома. Но подрядчик мер принимать не стал, посоветовал мне самой поговорить с хозяином гаражей, видимо, собаки его. Хочу заметить, что гаражи не огорожены забором, никто, кроме этих собак, их не охраняет.

У меня на доме установлены видеокамеры. Есть все доказательства проникновения бездомных собак в мой двор.

14 марта я обратилась в районную прокуратуру. Очень надеюсь, что проблема будет решена. Пока же бездомные собаки по-прежнему подходят к моему двору каждый день. Беспокоюсь, что и Альма вырастет из-за этого агрессивной. Бездомные собаки постоянно её травят: подходят к моему забору и лают.

Ухожу на работу на 14 часов и вынужденно закрываю Альму и дворняжку Тиму на это время в доме. Взаперти они устраивают в доме ужасный кавардак.

Я устала жить в окружении агрессивных бездомных собак и надеюсь, что руководители службы благоустройства не останутся равнодушными и найдут решение этой проблемы.

Татьяна КРЮКОВА, жительница ул. Спортивной г. Ижевска

На фото: 8 марта эти бездомные собаки зашли в личный двор Татьяны Крюковой. Такую картину она наблюдает часто. Фото автора.

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