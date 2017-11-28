Ничья со свистком Вновь со счетом 4:4 глазовский «Прогресс» завершил очередной матч в суперлиге России. На сей раз с «С...

Денис Дюгуров: «Стране нужны тысячи чемпионов» Победу сборной команды России на мировом чемпионате Worldskills в Абу‒Даби в октябре этого года можн...