Ижевские футболистки показали в Крымске (Краснодарский край) свой неуступчивый характер и умение перестраиваться по ходу турнира. Это оказалось неожиданностью для соперниц. Да и сами себя по-хорошему удивили. В течение предварительного этапа в зоне «Центр» торпедовские игроки провели восемь матчей, одержав семь побед и один раз сыграв вничью. А вот в Крымске за 10 дней пришлось сыграть в семи матчах. В четырех из них одержаны победы, в двух зафиксирована ничья и одно поражение в финале – от московской команды «Спарта-Свиблово».
Тяжело пришлось от первого матча до последнего. Стартовая игра была с московским клубом «Чертаново». Эту команду считали фаворитом турнира. Поэтому главный тренер ижевчанок Константин Кайгородов избрал оборонительную тактику. Было решено, что главное – не пропустить мяч в свои ворота. На 15-й минуте атаковавшие москвички получили право на 11-метровый штрафной удар. Этот пенальти сумела отразить ижевский вратарь Екатерина Зарбатова. И в этом можно увидеть отправную точку успеха. Команда поверила в себя. И другие соперницы поняли, что «Торпедо» не сдается. Благодаря технической оснащенности быстро провели разбор этой игры, и Константин Кайгородов решился в целом поменять схему игры команды на будущие матчи. Это решение оправдало себя, и футболистки сумели выполнить требования наставника. Правда, после трех игр накопилась усталость и остальные матчи проводили на характере.
Спортивный директор и совладелец клуба Дмитрий Кайгородов считает, что в последнем проигранном матче (1:3) сказалась уже не только физическая усталость, но и не хватило эмоций на заключительный рывок. Тем не менее «Торпедо» своей игрой и результатом добилось права выступать в высшей лиге. Правда, для этого потребуется пройти лицензирование, заключить профессиональные контракты с игроками (теперь футболистки станут кандидатами в мастера спорта). Клуб обязан дать гарантии, что проведет весь сезон. Стадион для игр в высшей лиге тоже должен быть соответствующим образом оформлен. Со всем этим нужно определиться к Новому году. Это пояснил совладелец клуба Дмитрий Кайгородов.
Владелец клуба Константин Сунцов уточнил, что задача выхода в высшую лигу ставилась на будущий год, а оказалась достигнута на год раньше. Соперники в финальной части первенства использовали право добавить в свои составы игроков высшей лиги и даже сборной России. Тем не менее ижевские футболистки им не уступали. Это говорит о том, что команда мощно подготовилась. Причем результат достигнут несмотря на то, что у команды был самый маленький бюджет. Константин Сунцов сказал, что если бы была номинация «лучший тренер», то он назвал бы в финале лучшим Константина Кайгородова. Успех команды оценили и соперники. Приглашения в Сербию, Краснодар и другие клубы получили тренеры и игроки ижевской команды.
‒ «Будем всеми способами искать средства, чтобы команда сохранилась и выступала в классе сильнейших, - сказал Константин Сунцов. Напомним, что в сборе средств для выступления в Крымске был применен краудфандинг.
Как владелец «Торпедо» оценивает этот опыт? Вот что ответил Константин Сунцов:
‒ Мы заявили сумму 300 тысяч рублей. Половину средств получили от болельщиков. То есть мы теперь можем сказать, что есть любители футбола, неравнодушные к нашей команде. Я обратил внимание, что были поступления средств из Финляндии и Прибалтики, например. То есть не только в Удмуртии нас знают, хотя особенно приятно, что местные болельщики за игроков переживают. Встретили команду на вокзале, как победителя в европейском кубке. Средства с краудфандинговой платформы нам перечислили 15 ноября. Да, мы бы нашли и собственные средства, но такая поддержка со стороны особенно нужна команде. Так что, если сложатся обстоятельства, то опыт привлечения средств по краудфандингу мы повторим. Тем более сейчас стало понятнее, на что можно рассчитывать. Конечно, хотелось бы, чтобы у команды появились технические спонсоры. К такому диалогу мы готовы, но спонсоров пока нет, зато партнеры организовали нам трансфер – это существенно.
Дмитрий Кайгородов по поводу финансовой поддержки добавил, что планируется обсуждение перспектив команды в Минспорте Удмуртии. Известно, что руководитель Российского футбольного союза намерен приехать в Ижевск в декабре. Шанс выхода в высшую лигу надо использовать.
А вот мнение главного тренера Константина Кайгородова:
‒ Приоритет в комплектации состава будет за местными воспитанницами, но будем привлекать игроков и со стороны. Перед началом этого сезона тоже так делали – не со всеми удалось договориться, но такая работа нужна. Очень важно, что мы стали сплоченной командой, Каждый внес свой вклад. Понятно, что все нуждаются во внимании, кого-то надо успокоить, кого-то пожурить. В больших командах есть психологи, но все-таки главный тренер должен быть главным психологом.
Вратарь Екатерина Зарбатова, капитан Дарья Еременкова и лучший бомбардир Ксения Лукина (семь мячей за сезон, три из них в финальной части) передали привет от всей команды. Верится, что с такими игроками можно уверенно держаться и в высшей лиге.
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