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Выбран талисман республиканских спортивных игр

13 апреля
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Itnsrf kgmlrdmh bhkviyh. Выбран талисман республиканских спортивных игр

В Минспорте Удмуртии представили эмблему и талисман 26-х республиканских летних сельских игр. Финал спортивного форума пройдет с 4 по 8 июля в селе Сюмси. Леса района богаты грибами, поэтому в качестве талисмана игр выбран крепыш Боровичок. По приметам сюмсинских грибников, если первым в лесу попадется небольшой, но крепкий белый гриб, значит грибная охота будет удачной.

Тема лесного богатства отражается в эмблеме игр и перекликается с Годом экологии, объявленном в России.

По сообщению пресс-службы Минспорта, сейчас в Сюмсинском районе активно идет подготовка к предстоящим летним играм: ведутся работы по строительству стадиона, ремонту социальных объектов, дорог и тротуаров. Впереди - приведение в порядок детских садов, Сюмсинского техникума, ремонт РДК.

По предварительным прогнозам участниками спортивных игр станут около тысячи физкультурников и спортсменов из всех сельских районов Удмуртии.

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