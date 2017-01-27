Нечто новое в комплектовании сборной России на чемпионат мира прозвучало на днях на официальном сайте Союза биатлонистов России. Главный тренер Александр Касперович сказал, что итоговый состав будет зависеть от результатов, показанных на чемпионате Европы.
По меньшей мере 20 лет тому, как мы привыкли, что на чемпионат Европы в отличие от чемпионата мира едут биатлонисты «второго ряда». Это тоже хорошие спортсмены, но которым не удается пробиться в призеры на этапах Кубка мира. А чемпионат Европы – то место, где они чувствуют вкус побед. Сейчас решили по-иному – в составе находятся Светлана Слепцова, Алексей Волков, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, в карьерном багаже которых есть очень высокие достижения.
Чемпионат Европы стартовал индивидуальными гонками 25 января в Польше. Биатлонистов из Удмуртии в составе сборной России на нем нет. Александр Поварницын получил путевку на выступление во Всемирной универсиаде. Старты спортивных студентов пройдут в столице Казахстана и по-хорошему надо готовиться к специфике алма-атинских предгорий. Ульяна Кайшева оказалась пока… между составами сборной команды. На чемпионат Европы ее не заявили и могут не взять на чемпионат мира.
К сожалению, блеснуть на этапе Кубка мира в Антерсельве нашей землячке не удалось. Тренеры дали ей на индивидуальной гонке стартовый номер 93, что само по себе говорило – на борьбу за призы в исполнении Кайшевой руководство не надеялось. При шести промахах на четырех огневых рубежах Ульяна сумела показать 47-й результат. Примерно это и прогнозировалось. Хуже, что Кайшеву не заявили на эстафету. Из состава, с треском проигравшего предыдущую эстафету, заменили только ее. Вышедшая на замену Екатерина Глазырина имеет результаты тоже весьма средние для сегодняшнего мирового уровня. Как на грех, наиболее стабильная Татьяна Акимова на трассе сломала лыжную палку. Хорошо еще, что травму не получила. Пятое место сборной России в эстафете, конечно, лучше, чем предыдущее 13-е. Правда, лучше только для отчетности - борьбы-то с призерами опять не получилось. Отставание от победителя – сборной Германии составило одну минуту 16 секунд. От сборной Италии - бронзового призера - отстали на 43 секунды.
Благодаря соревнованиям «Ижевская винтовка» для нас вся команда России, как родная, но все же всегда интереснее наблюдать за соревнованиями, когда в них участвуют земляки. Будем уповать на лучшее решение в комплектовании команды, тем более что тренировочный процесс не прерывается, а в упорство наших земляков и в опыт и знания тренера Валерия Медведцева мы верим.
Фото: videokluben.ru
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