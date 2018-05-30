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Вячеслав Володин: В бюджете 2018 года выделяются дополнительные средства для регионов

30 мая
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В Государственную Думу поступили поправки в законы «О Федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

774c9ade2cbb12c113454495f80c3881 Вячеслав Володин: В бюджете 2018 года выделяются дополнительные средства для регионов

Комментируя парламентским журналистам внесенные поправки в федеральный бюджет, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что содержащиеся в законопроекте изменения прогноза социально-экономического развития на 2018 год свидетельствуют о продолжении роста российской экономики. «В данном законопроекте Правительство фиксирует уровень инфляции ниже 4 %, которые ранее были заложены в трехлетнем бюджете.

На 2,2 процентных пункта увеличивается показатель реальной заработной платы населения. Это говорит о положительной динамике развития экономики России», - подчеркнул В. Володин.

Он рассказал, что поправки в бюджет включают в себя как увеличение расходов на 61, 9 млрд. рублей, так и перераспределение 162,8 миллиардов рублей, уже заложенных в бюджете.

«В общей сложности, увеличение бюджетных ассигнований на реализацию важных для социального и экономического развития страны проектов составит 224,7 миллиарда рублей, - сообщил Володин. Законопроектом предлагается поддержать российских автомобилестроителей, выделив им субсидии в размере 36,4 миллиардов рублей. А также – сельхозпроизводителей, направив 5 миллиардов рублей на докапитализацию Россельхозбанка. Ряд поправок направлен на реализацию приоритетных проектов в субъектах РФ.

В их числе - продолжение программы по обновлению парка машин скорой помощи и школьных автобусов – на эти цели предлагается направить по 2,5 миллиарда рублей.

Выделяются средства на важные для регионов объекты инфраструктуры.

На 2,9 миллиарда рублей предлагается увеличить ассигнования на закупку лекарственных препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок – в связи с ростом цен на вакцины такая поддержка необходима. А также направить 740 миллионов рублей на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации».

Вячеслав Володин обратил внимание на то, что «в своих поправках Правительство РФ реализовало многие предложения, которые Государственная Дума зафиксировала в своем Постановлении, принятом одновременно с бюджетом на 2018-2020 гг.».

«Напомню, что решение Государственной Думы включало обращение к Правительству о необходимости в ходе исполнения федерального бюджета на 2018 год рассмотреть возможность поддержки ряда важных направлений, которые на тот момент не нашли отражения в законе о бюджете.

Например: реконструкция Псковского стадиона «Машиностроитель», субсидии на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества, в том числе, на оказание господдержки Театру Мимики и Жеста – первого в мире и единственного в России стационарного профессионального театра глухих актеров.

Это и субсидии Российской академии наук, необходимые для финансового обеспечения государственного задания - 370 миллионов рублей. В связи с увеличением объема экспертиз проектов, планов по НИР и других работ, без такой поддержки не обойтись», - сказал Председатель Государственной Думы.

«Основная задача по реализации в бюджете страны Указа Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», переработка государственных программ под заложенные в нем приоритеты предстоит нам этой осенью в рамках обсуждения бюджета страны на следующую трехлетку.

Сегодня очень важно, чтобы все комитеты Государственной Думы совместно с новым Правительством уже летом в рамках «нулевого чтения» начали формировать основу для этой работы», - заключил Вячеслав Володин.

В Аппарате Государственной Думы сообщили, что принято решение о проведении дополнительного заседания Совета Государственной Думы 30 мая 2018 года, в повестку которого внесено рассмотрение данных законопроектов.

Фото: Пресс-служба Государственной Думы

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