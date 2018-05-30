C 24 по 26 мая на Петербургском международном экономическом форуме делегация Удмуртии, которую возгла...

Удмуртские и пермские бизнесмены предпочитают «качать», а кировские предприниматели любят писать и з...

Непростая экономическая ситуация в России способствует тому, что многие люди решаются оформить кредит...