«Нам необходимо всесторонне рассмотреть этот вопрос с участием экспертов, представителей институтов гражданского общества, делового сообщества, регионов, политических фракций Государственной Думы, потому что размер сегодняшних пенсий никого не устраивает», — заявил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин парламентским журналистам по итогам рабочего совещания по подготовке слушаний.
«Необходимо найти решение, обеспечивающее рост пенсий выше уровня инфляции, а также чтобы их размер составил не менее 40% от заработной платы. Для решения этих задач требуется создать устойчивую и эффективную пенсионную систему – вот цель проведения парламентских общественных слушаний», — сказал он.
«У нас есть возможность до 24 сентября обсуждать и вносить поправки в правительственный законопроект», — добавил Вячеслав Володин.
«Совершенно очевидно, если мы не займемся решением вопросов совершенствования пенсионной системы, в перспективе нас ждут большие проблемы в этой сфере», — уверен Председатель ГД.
«Ближайшие несколько лет пенсионная система может просуществовать в нынешнем виде, но рост пенсий, который ждут наши граждане, она не обеспечит», — считает он.
«Дыра в Пенсионном фонде будет увеличиваться. И если сейчас за счет федерального бюджета в Пенсионный фонд перечисляется 3,336 трлн рублей (около 40% объема Пенсионного фонда и 20% от расходов федерального бюджета), закрывая тем самым его дефицит, то уже в ближайшем будущем средств надо будет перечислять почти в 2 раза больше», — сообщил Вячеслав Володин.
«Сложится ситуация, когда Пенсионный фонд не решает задачи роста пенсий и вывода их на средний показатель 20–25 тысяч рублей, а федеральный бюджет не сможет обеспечить решение прорывных задач ни в одной из сфер — образование, здравоохранение, социальная сфера, инфраструктура», — отметил он.
«Именно поэтому мы обязаны изучить, обсудить с экспертами, регионами, гражданским обществом и выработать к 24 сентября предложения в виде поправок к законопроекту, принятому в первом чтении, и выйти на решение. Каким оно будет, зависит от итогов парламентских слушаний», — заключил Председатель ГД.
Расширяется круг профильных комитетов Государственной Думы, задействованных в подготовке парламентских общественных слушаний, в частности, подключились комитеты-соисполнители по законопроекту о совершенствовании пенсионной системы. Среди участников совещания 15 августа – Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, Председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов. В совещании также принял участие Первый заместитель Председателя Комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко, взаимодействующий при подготовке слушаний с экспертами, представителями Академии наук и вузовского сообщества.
Напомним, парламентские общественные слушания по совершенствованию пенсионной системы состоятся в Государственной Думе 21 августа. Предложение о проведении этих слушаний поддержали руководители всех фракций ГД. Более половины участников слушаний будут представлены членами общественных организаций, экспертами, членами деловых сообществ, представителями субъектов Российской Федерации.
Законопроект о совершенствовании пенсионной системы прошел первое чтение в Государственной Думе 19 июля. Срок предоставления поправок ко второму чтению продлен до 24 сентября.
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