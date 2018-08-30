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Вячеслав Володин: Рабочая группа ГД по совершенствованию пенсионного законодательства обсудит синхронизацию принятия законопроектов по совершенствованию пенсионной системы и защите трудовых прав работников предпенсионного возраста

30 августа
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«Поставленная Президентом задача о принятии одновременно с законопроектом о совершенствовании пенсионной системы законопроекта, защищающего права работников предпенсионного возраста, предполагает внесения поправок в Трудовой, Административный и Уголовный Кодексы», - сказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин парламентским журналистам по итогам обращения Президента РФ в среду, 29 августа.

Inx960x640 Вячеслав Володин: Рабочая группа ГД по совершенствованию пенсионного законодательства обсудит синхронизацию принятия законопроектов по совершенствованию пенсионной системы и защите трудовых прав работников предпенсионного возраста

«Потребуется активная работа в этом направлении профильных комитетов Государственной Думы и Правительства», - добавил В. Володин.

«Со своей стороны, 31 августа в рамках рабочей группы, созданной по итогам парламентско-общественных слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства, мы планируем рассмотреть эти вопросы», - сообщил В. Володин.

Он также напомнил, что в состав рабочей группы ГД по совершенствованию пенсионного законодательства входят депутаты ГД, представители Правительства, Совета Федерации, Счетной палаты, гражданского общества, профсоюзов, делового и научного сообществ.

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Автор статьи

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия" Все материалы этого автора

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