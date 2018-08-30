«Потребуется активная работа в этом направлении профильных комитетов Государственной Думы и Правительства», - добавил В. Володин.
«Со своей стороны, 31 августа в рамках рабочей группы, созданной по итогам парламентско-общественных слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства, мы планируем рассмотреть эти вопросы», - сообщил В. Володин.
Он также напомнил, что в состав рабочей группы ГД по совершенствованию пенсионного законодательства входят депутаты ГД, представители Правительства, Совета Федерации, Счетной палаты, гражданского общества, профсоюзов, делового и научного сообществ.
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