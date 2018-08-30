«Еще раз подчеркнув экономическую необходимость предлагаемых правительством изменений в пенсионное законодательство, Президент своими предложениями выносит на первый план реальный рост уровня жизни и пенсий как нынешних, так и будущих пенсионеров. При этом Владимир Владимирович выступает за сохранение льгот и дополнительную поддержку и тех, кому до пенсии осталось всего несколько лет, и тех категорий граждан, кто в этом особенно нуждается. А главное – все изменения будут производится постепенно и позволят людям адаптироваться к новой жизненной ситуации. Это то, чего ждут наши граждане, и Президент их услышал», - отметил Председатель Госдумы.
Володин особо выделил справедливость предложений Президента снизить возраст выхода на пенсию для женщин с 63, как это предлагало правительство, до 60 лет, а также предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. По мнению Вячеслава Володина, «предложенные Президентом поправки к правительственному законопроекту о совершенствовании пенсионной системы сделают его максимально справедливым для граждан».
Вячеслав Володин сообщил, что на 31 августа в Госдуме запланировано заседание рабочей группы, созданной по итогам парламентско – общественных слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства, в которую вместе с депутатами вошли представители Правительства, Совета Федерации, Счетной палаты, гражданского общества, профсоюзов, делового, научного сообществ и эксперты.
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