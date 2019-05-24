22 мая Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающие ответственность за отказ инвалидам, пожилым гражданам и другим социально уязвимым категориям лиц в доступе к объектам и услугам транспортной инфраструктуры, в потребительской сфере, сфере отдыха по признакам наличия расстройства здоровья, ограничения жизнедеятельности, преклонного возраста и иным подобным основаниям.
«Законопроект подготовлен в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина, - сказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. - Недопустимо, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребёнком с особенностями развития не пустили в публичное место только потому, что они «не нравятся» охраннику магазина или не соответствуют «имиджу» ресторана. К сожалению, такие случаи нередки – ежегодно Роспотребнадзор получает более 20 тысяч жалоб от людей, которые столкнулись с подобным отношением».
Законопроектом вводятся штрафы для тех, кто сознательно дискриминирует социально незащищённых граждан – от 15 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для юридических.
«На тех, кто позволяет себе такое отношение к людям, не всегда влияет общественное осуждение. Денежное наказание будет более результативным инструментом защиты людей, чьи права были нарушены», - подчеркнул Вячеслав Володин.
Напомним, Законопроект был внесён Правительством РФ в соответствии с поручением Президента РФ от 25.05.2017 года по итогам заседания президиума Госсовета по вопросу развития национальной системы защиты прав потребителей.
Фото: Pixabay
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.