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Вячеслав Володин: «Недопустимо, когда инвалидам отказывают в доступе к товарам и услугам»

23 мая
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%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8f%d1%81%d0%ba%d0%b0 Вячеслав Володин: «Недопустимо, когда инвалидам отказывают в доступе к товарам и услугам»

22 мая Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающие ответственность за отказ инвалидам, пожилым гражданам и другим социально уязвимым категориям лиц в доступе к объектам и услугам транспортной инфраструктуры, в потребительской сфере, сфере отдыха по признакам наличия расстройства здоровья, ограничения жизнедеятельности, преклонного возраста и иным подобным основаниям.

«Законопроект подготовлен в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина, - сказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. - Недопустимо, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребёнком с особенностями развития не пустили в публичное место только потому, что они «не нравятся» охраннику магазина или не соответствуют «имиджу» ресторана. К сожалению, такие случаи нередки – ежегодно Роспотребнадзор получает более 20 тысяч жалоб от людей, которые столкнулись с подобным отношением».

Законопроектом вводятся штрафы для тех, кто сознательно дискриминирует социально незащищённых граждан – от 15 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для юридических.

«На тех, кто позволяет себе такое отношение к людям, не всегда влияет общественное осуждение. Денежное наказание будет более результативным инструментом защиты людей, чьи права были нарушены», - подчеркнул Вячеслав Володин.

Напомним, Законопроект был внесён Правительством РФ в соответствии с поручением Президента РФ от 25.05.2017 года по итогам заседания президиума Госсовета по вопросу развития национальной системы защиты прав потребителей.

Фото: Pixabay

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