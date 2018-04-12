Уважаемые коллеги, Дмитрий Анатольевич!
Наше сегодняшнее заседание носит, безусловно, особый характер. В своем выступлении Председатель Правительства уже подчеркнул, что нынешний отчет подводит итог работы за шесть лет.
Это дает нам возможность проанализировать и обсудить путь, который прошла страна за эти годы. Оценить результаты. И одновременно отметить, что еще необходимо предпринять, какие шаги сделать.
Месяц назад Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обратился со стратегическим Посланием к Федеральному Собранию. К нам с вами, коллеги.
Поставлены задачи принципиально нового уровня на ближайшее десятилетие. Главная цель – обеспечить прорывное развитие России. И сегодня мы обсуждаем, как этого достичь, какой фундамент создан за предыдущие годы.
Работа проделана огромная. Прошедшие шесть лет – один из самых важных, непростых и ответственных периодов в современной истории нашей страны.
Возвращение Крыма и Севастополя в состав России определило эту эпоху.
За последние четыре года – в очень короткий срок – удалось сделать многое, чтобы наши законы, социальные программы, крупнейшие инфраструктурные проекты заработали в Крыму и Севастополе.
В то же время, мы столкнулись с огромными внешними вызовами. На самом деле, давление на нашу страну существовало всегда. Оно было и во времена Российской Империи. И в советский период. И даже в 90-е годы, хотя в общем то это было время, когда можно было бы как раз и не предпринимать недружественных шагов, потому что Россия была слабой. Мы делали все во многом как раз под диктовку тех советчиков, которые представляли другие страны.
Но именно сегодня, когда наша страна стала развиваться более активными темпами, когда она стала составлять реальную конкуренцию, это давление приобрело неприкрытый и агрессивный характер.
Объявленные против нашей страны санкции направлены на то, чтобы остановить развитие России.
Достаточно вспомнить, как еще в начале 2015 года бывший президент США Барак Обама бодро заявлял, что под санкционным давлением «Россия изолирована, а ее экономика — разорвана в клочья».
Но за последние годы мир убедился, что ничего подобного не произошло. Мы достойно и эффективно ответили на брошенный нам вызов. Смогли обеспечить устойчивость и стабильность в макроэкономической сфере, в развитии реального сектора экономики, в решении социальных проблем.
Инфляция по итогам 2017 года составила два с половиной процента и стала самой низкой за все последние десятилетия. Нам удалось создать национальную платежную систему. Восстановлен экономический рост.
Приняты и реализованы важнейшие решения, позволившие обеспечить импортозамещение.
Рост сельскохозяйственного производства рекордный даже по сравнению с советским периодом.
Рекордными являются и объемы жилищного строительства. Причем, речь идет о строительстве современного, комфортного жилья.
Правительству удалось реализовать основные задачи, которые ставились в «майских указах» Президента. Это было непросто.
Заработали и развиваются президентские демографические инициативы. Уровень гарантий для молодых семей существенно расширен.
Но мы не можем, коллеги, и не должны успокаиваться. Видим, как предпринимаются все новые и новые попытки усилить давление на Россию, ее предприятия и целые отрасли экономики.
Мы обязаны поддержать наши компании, наших производителей в условиях такого внешнего давления.
Мы говорим о наших важнейших предприятиях. О жизни моногородов, где эти предприятия являются единственным местом работы, они обеспечивают всю жизнь города.
Речь идет о многотысячных трудовых коллективах, о зарплатах людей, об их семьях, их жизненных планах и благополучии.
С другой стороны, нам пора ответить на это хамское поведение со стороны Соединенных Штатов. На неприкрытый лоббизм США своих интересов. На создание препятствий для работы российского бизнеса.
И, в этой связи, уважаемые коллеги, Дмитрий Анатольевич, было бы правильно принять зеркальные меры по отношению к продукции, которую США нам импортируют. Сделать ровно то, что они предпринимают по отношению к нашим товаропроизводителям. У нас такая возможность есть. Нельзя воспринимать порядочность как слабость. Те, кто инициирует недружественные решения, это должны понимать. Россия строит международные отношения на понятных, открытых принципах, на принципах дружбы, невмешательства в суверенные дела других государств, принципах исключения двойных стандартов. Мы не потерпим, когда против нас предпринимаются подлые методы. Будем стараться сделать все, чтобы им противостоять.
Коллеги!
Сегодня здесь звучало достаточно критики. Возможно, прозвучит еще.
Работа над ошибками всегда нужна. Но главное – предлагать, как их исправить или избежать. Мы постоянно бываем в регионах. Знаем, сколько еще нерешенных проблем, как трудно живут многие семьи. В этой связи предстоит многое сделать. Необходимо признать – сегодня не хватает контроля за решениями, которые мы сами же и принимаем. Это вопрос и к нам самим, и к Правительству.
Чтобы законы эффективно работали и достигали заявленных целей, необходимо вовремя принимать качественные подзаконные акты. Это тем более важно, что обозначенные Президентом России в Послании стратегические приоритеты развития требуют серьезного законодательного обеспечения.
Уважаемые коллеги!
В рамках своих полномочий, мы работаем с Правительством полтора года.
За это время мы многое смогли сделать.
Вспомним непростые слушания по проблемам «обманутых дольщиков», реновации, «лесной амнистии», развитию сельского хозяйства. Принятые нами совместно с Правительством поправки в регламент. Работу министров с профильными комитетами. В этой связи давайте выразим слова благодарности Дмитрию Анатольевичу за то, что он ориентировал Правительство на более тесную работу с парламентом.
И именно благодаря его позиции, мы многое сделали по повышению качества принимаемых законов.
Послание Президента, стратегические задачи, сформулированные в нем, нас ко многому обязывают.
Нам необходимо сделать всё, чтобы улучшалась жизнь людей, чтобы наша страна была сильной, современной.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые члены Правительства!
Спасибо вам за конструктивную совместную работу над решением этих задач.
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