Политическая партия «Единая Россия» запустила региональные дискуссии, направленные на сбор предложени...

Прежде мне приходилось слышать сравнения Удмуртской Республики с сонной лощиной: размеренный темп жиз...

Главой государства поставлены очень важные задачи в социальной сфере, отметил парламентарий....