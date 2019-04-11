Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел встречу со студентами Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов.
«Идеи об увеличении трудового дня мы не поддерживаем», - заявил Вячеслав Володин, отвечая на вопрос студента о возможных изменениях в действующее трудовое законодательство. В частности, студент упомянул, что СМИ со ссылкой на представителей Министерства труда и социальной защиты писали о том, что ведомство рассматривает идею увеличить продолжительность рабочей недели для женщин, работающих в сельской местности.
«Вопросы трудовых отношений требуют постоянного анализа и совершенствования», - подчеркнул Председатель Госдумы РФ. Он считает, что это особенно важно в условиях цифровой экономики, когда рынок труда серьезно меняется. Необходимо, по словам Вячеслава Володина, сделать все для того, чтобы, с одной стороны, защитить трудовые права людей, а с другой стороны, обеспечить развитие экономики нашей страны. «Вопросы трудовых отношений – это вопросы, которые лучше в начале десять раз изучить, а потом в отношении действующего законодательства принимать какие-то поправки», - заявил Председатель Государственной Думы РФ.
Фото: официальный сайт Госдумы РФ
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