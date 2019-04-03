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Вячеслав Володин: многодетные семьи уже в этом году смогут воспользоваться налоговыми льготами на имущество и землю

3 апреля
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Выпадающие доходы регионов будут компенсированы из федерального бюджета.

%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd Вячеслав Володин: многодетные семьи уже в этом году смогут воспользоваться налоговыми льготами на имущество и землю

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 2 апреля, приняла во втором чтении поправки в Налоговый кодекс РФ о совершенствовании администрирования отдельных видов налогов. В рамках реализации Послания Президента РФ группой депутатов Госдумы были внесены три поправки, направленные на поддержку многодетных семей, а также на установление для граждан справедливых земельных налогов.

«Мы предлагаем распространить уже действующее для жилой недвижимости ограничение на рост налога, исчисляемого по кадастровой стоимости, на земельный налог. Он также должен быть справедливым и посильным для граждан и не должен меняться. После вступления закона в силу, земельный налог для граждан не сможет увеличиваться более чем на 10%, по сравнению с прошлым годом, даже если кадастровая стоимость земли выросла в цене», - заявил парламентским журналистам Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Эта норма будет распространяться на налоги, которые людям будет необходимо заплатить за 2018 год. Таким образом, наши граждане уже в этом году должны почувствовать уменьшение налоговой нагрузки», - добавил он.

Вячеслав Володин напомнил, что «о необходимости принятия таких изменений в закон говорил в Послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин. На реализацию Послания направлены еще две поправки в закон.

«Мы предлагаем дополнительно освободить от налога на имущество по пять квадратных метров в квартире и по семь квадратных метров в доме на каждого растущего в многодетной семье ребенка. Таким образом, если сейчас налогом не облагаются 20 метров площади квартиры, то в семье с тремя детьми налоговая льгота коснется еще плюс 15-ти метров», - отметил В.Володин.

Он подчеркнул, что «многодетные семьи будут иметь право на вычет «шести соток» при определении налоговой базы по земельному налогу». Все льготы будут распространены на налоги, начисляемые за 2018 год.

Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что в связи с принятием законопроекта выпадающие доходы региональных и муниципальных бюджетов будут компенсированы в полном объеме.

«Регионы потеряют эти деньги в ноябре-декабре 2019 года, когда люди должны заплатить налог, - заявил депутат. – Поэтому в осенних поправках к бюджету мы предусмотрим компенсацию региональным и местным бюджетам выпадающих доходов, на которые они рассчитывают. Правительство полностью согласно с таким подходом».

Законопроектом также упрощается взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами. Пенсионерам и предпенсионерам налоговые службы будут сами начислять льготную сумму имущественных налогов. Никаких заявлений для этого не потребуется. Кроме того, налогоплательщики смогут подавать отчетность в один налоговый орган по собственному выбору в пределах одного региона.

В третьем чтении законопроект планируется рассмотреть 4 апреля.

Наша справка:

поправки внесены Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным, Первым заместителем Председателя Госдумы Александром Жуковым, заместителем Председателя Госдумы Сергеем Неверовым и Председателем Комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

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