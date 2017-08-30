Вячеслав Володин и Александр Бречалов провели рабочую встречу Руководитель республики рассказал спикеру нижней палаты парламента о ходе избирательной кампании по в...

Более 11,6 тыс. предвыборных встреч провели кандидаты «Единой России» В Пензенской области прошло 850 встреч, в Краснодарском крае таких встреч было 1296, в Удмуртии – бол...