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Вячеслав Володин и Андрей Исаев находятся в Удмуртии с рабочим визитом

29 августа
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28 августа Спикер Госдумы РФ и депутат федерального парламента от региона провели встречу с главами муниципалитетов

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Председатель Государственной Думы России, Член Бюро Высшего совета партии «Единой России» Вячеслав Володин, выступая перед собравшимися, назвал наиболее острые проблемы региона. В числе первых он отметил серьезную закредитованность республики, связанную с привлечением банковских средств. По мнению Вячеслава Володина, эту проблему нужно решать вместе с депутатским корпусом, в том числе при поддержке его коллеги по фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Андрея Исаева с тем, чтобы парламентарии могли «подставить плечо» руководству региона. Спикер Госдумы отметил участие Удмуртии в федеральном проекте «Городская среда». Он сообщил, что вопрос о дальнейшем финансировании этой инициативы «Единой России» сейчас рассматривается депутатами в рамках нулевого чтения. - Учитывая поддержку Президента в этом направлении, возможно, нам удастся увеличить финансирование этих работ, потому что нам нужно уделять внимание, в том числе, дворовым территориям, обустройству прилегающих участков. Конечно, здесь без поддержки федерального Центра сложно решать задачу. Учитывая, что Удмуртия, как и многие другие регионы Российской Федерации, нуждается в такой поддержке, мы считаем, что будет правильным проект продлить в перспективе, - сказал Вячеслав Володин. Спикер Госдумы также отметил работу по реализации проекта «Местный дом культуры». По словам Вячеслава Володина, его финансирование будет продолжено в течении ближайших трех лет. Это же касается и предложения «Единой России», связанной с поддержкой муниципальных театров. - Хочу подчеркнуть, что здесь от нас с вами многое зависит. И сегодняшний разговор он, можно сказать, установочный, первый в ходе региональной депутатской недели, - подчеркнул Вячеслав Володин. Участвовавший во встрече врио Главы Удмуртии Александр Бречалов привел примеры успешной реализации проекта «Городская среда» в ряде муниципалитетов региона. - Если мы исходим из того, что эта программа будет продолжена в 2018, 2019, 2020 годах, тем более, если еще удастся увеличить финансирование, то конечно нужно ее реализовывать не только в республиканском центре, а доводить до каждого района. За это время можно многое сделать, - прокомментировал слова руководителя региона Вячеслав Володин. Он добавил, что для успешной реализации проекта необходимо провести серьезные организационные мероприятия, в том числе, касающиеся населения. Спикер Госдумы отметил работу Андрея Исаева по продвижению интересов Удмуртии на федеральном уровне. - Считаю, что республике повезло с депутатом в Государственной думе. Андрей Константинович не только ответственный человек, но еще и человек, который добивается поставленных задач, - сказал он. Вячеслав Володин в ходе встречи ответил на вопросы руководителей муниципалитетов. Среди поднятых проблем были финансовые, правовые, вопросы реализации полномочий и многие другие.

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Автор статьи

Марина МАЙОРОВА Все материалы этого автора

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