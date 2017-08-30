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Вячеслав Володин и Александр Бречалов провели рабочую встречу

29 августа
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Руководитель республики рассказал спикеру нижней палаты парламента о ходе избирательной кампании по выборам Главы региона и депутатов Госсовета УР

%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0) Вячеслав Володин и Александр Бречалов провели рабочую встречу

Руководитель республики рассказал спикеру нижней палаты парламента о ходе избирательной кампании по выборам Главы региона и депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики.

Александр Бречалов доложил и об итогах социально–экономического развития региона, проблемах и планах на ближайшую перспективу.

«Ваш приезд сейчас очень кстати, поскольку идёт формирование бюджета на 2018 год. Мы параллельно решаем проблему дефицита бюджета 2017 года. Многие вопросы лежат в плоскости поддержки со стороны федерации. Удмуртия – одна из немногих территорий, где общий объем налогов превышает наши затраты и мы более 50 процентов отдаем в бюджет Российской Федерации. И, конечно, в той ситуации, которая у нас сейчас сложилась, возможно, нужна будет помощь в сбалансированности бюджета. Мы хотим через наших депутатов, в первую очередь, через Андрея Константиновича Исаева попросить поддержку.
В свою очередь Вячеслав Володин отметил: «В рамках принятия бюджета Федерации на 2018-2020 годы мы должны знать (и начались такие обсуждения) болевые точки всех регионов Российской Федерации. Государственная Дума участвует в трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям. Ну, и конечно, по тем болевым точкам, которые нельзя решить на уровне региона,мы должны искать федеральные возможности. Разговор с главами муниципальных образований сегодня был очень важным. Это разговор с людьми, кто работает именно на земле. Им, с одной стороны, надо сказать слова благодарности за то, что они занимаются такой ответственной и непростой работой, с другой стороны нужно им помогать. Помогать потому что их бюджеты самые проблемные. Я думаю, что здесь у нас получится».

Стороны также обсудили вопросы реализации майских указов Президента Российской Федерации и развития институтов гражданского общества на территории Удмуртской Республики, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР

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Автор статьи

Марина МАЙОРОВА Все материалы этого автора

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