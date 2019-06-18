16 июня в 68-й раз будет дан старт многодневной велогонке на призы «Удмуртской правды». За это время в ней приняли участие многие именитые спортсмены республики. Один из них на этой неделе занял кресло главного редактора «УП» – Вячеслав Харин, мастер спорта международного класса в шоссейных гонках и велокроссе, участник чемпионата мира и судья всероссийской категории.
Любовь к велоспорту у Вячеслава зародилась в деревне – в детстве каждое утро он ездил за хлебом за 5 км в соседнюю деревню. Тогда он ещё не знал, что крутить педали велосипеда он будет всю жизнь. В 1976 году он начал карьеру спортсмена. Спустя 10 лет закончил выступления и переключился на тренерскую деятельность, а после возглавил школу олимпийского резерва, где проработал 30 лет. С 2017 года Вячеслав Харин руководит Федерацией велосипедного спорта Удмуртии.
За время своей работы он подготовил много победителей и призёров республиканских, всероссийских и международных соревнований. Тренировки не прошли мимо семьи. Сын стал мастером спорта в новой дисциплине велоспорт-ВМХ, дочь – судья всероссийской категории. Внук в 7-летнем возрасте встал на ступень пьедестала победителей на всероссийских соревнованиях по BMX, а младший внук уже «оседлал» беговел.
Анжела Поздеева: Чего вам удалось добиться на посту руководителя Федерации велоспорта Удмуртии за этот короткий срок?
– На территории Удмуртии мы создали один из лучших велосипедных календарей в России. Раньше доминировал профессиональный спорт, сейчас появился любительский спорт, поэтому соревнований стало ещё больше. На сегодня ни один регион России не может потягаться с нами в количестве проводимых соревнований. В этом году будет поставлен абсолютный рекорд – на территории Удмуртии пройдёт 31 всероссийское соревнование, не считая трёх межрегиональных, около 100 стартов муниципального и регионального уровней и одного международного. Последний будет проходить в июле в «Сети парке» Ижевска, спортсмены покажут себя в новом виде Олимпийской программы – BMX-фристайле.
Елена Бородина: Первое упоминание о велоспорте в республике относится к 1935 году. Были клубы по велоспорту, которые устраивали пробеги, но отправной точкой развития этого спорта многие эксперты считают именно велогонку на призы газеты «Удмуртская правда». Так ли это?
– В 1936 году на Машиностроительном заводе зародилась будущая школа Олимпийского резерва, где проходили занятия по лыжному и велосипедному спорту. Но, безусловно, соревнования на призы «Удмуртской правды», которые стартовали в 1951 году, стали толчком для развития профессионального велоспорта. С этой велогонки у нас выросли такие знаменитые спортсмены, как заслуженный мастер спорта Андрей Ведерников, заслуженный мастер спорта Павел Тонков, бронзовый призёр Первенства мира Александр Арекеев, чемпион Европы Максим Бельков, первый Чемпион мира по маунтинбайку Юрий Трофимов, сегодняшний первый заместитель министра спорта Удмуртии Денис Парахин и многие другие. И даже, несмотря на правила, в гонке участвовали женщины. Среди них – двукратные чемпионки мира, заслуженные мастера спорта Светлана Бубненкова и Александра Колясьева.
– До середины 1990-х годов пьедестал почёта в основном занимали спортсмены из Удмуртии, а потом призовые места чаще стали занимать спортсмены из других регионов. Почему это произошло?
– В советские времена на всех крупных промышленных предприятиях были «подснежники», которые усиленно готовились к основному старту страны – чемпионату Советского Союза среди крупных промышленных предприятий. И поэтому в субъектах было достаточно много своих гонок. Позже их стало значительно меньше. А сейчас вовсе осталось только две старейшие гонки – это «Пять колец Москвы» и традиционные соревнования на призы «Удмуртской правды». И когда в Удмуртии стали появляться асфальтированные трассы на нашем рельефе, и началась серьёзная подготовка к стартам, – регионом стали интересоваться другие субъекты России, стало больше приезжих спортсменов и, соответственно, увеличилось число конкурентов.
А сегодня мы поднялись на новый особенный уровень – наши трассы знают не только в России, но и во всём мире. Где готовился и совершенствовал технику велогонщик Павел Сиваков, который недавно занял 9-е место в этапе «Джиро д'Италия»? На трассах Удмуртии.
Сергей Рогозин: Другие города Удмуртии зовут вас проводить один из этапов соревнований? Чтобы гонка была не кольцевая, а проходила из пункта в пункт.
– У нас многие дороги перешли в федеральную подчинённость и на них очень сложно попасть. Перекрывать федеральную трассу проблематично. Раньше такая практика была. Будучи участником этих соревнований, я из Ижевска ездил в Сарапул, Камбарку, Уву, Селты и даже до Уфы доезжали. Но сегодня мы перешли на кольцевые трассы. В этом есть свои плюсы – появляется зрелищность, зрителям становится интересно наблюдать за гонкой и их становится больше.
К тому же, использование лыжероллерных трасс на лыжном комплексе им. Г.А. Кулаковой и на биатлонном комплексе им. Демидова А.М. дают ещё один результат – загрузка этих объектов. Я подсчитал в прошлом году количество иногородних участников, количество дней соревнований за весь сезон и умножил на среднюю цену проживания – получилось, что велосипедный спорт приносит в Удмуртию порядка 8,5 млн рублей.
Анна Вардугина: Кто на этот раз станет участником соревнований на приз «Удмуртской правды»? И чем наша гонка интересна спортсменам?
– В этом году география участников за всю историю будет самая обширная: начиная от Хабаровского края, заканчивая Мурманской областью. Заявки летят со всей страны. Спортсменов привлекают инфраструктура, гостеприимство и сложные лыжероллерные трассы. И, безусловно, традиции велогонки на призы газеты «Удмуртская правда».
Сергей Рогозин: Какие существуют требования к физической подготовке будущих велосипедистов?
– На лыжах, как и на велосипеде, катаются практически все. Исходя из этого, требование одно – допуск к занятиям по состоянию здоровья. Мы работаем по принципу «главное не победа, а участие», а будущие чемпионы постепенно вырастут из этих мальчишек и девчонок.
Сегодня в секции по велоспорту можно принимать детей от 6 лет. Примерно до 15 лет невозможно определить, в какой из дисциплин велосипедного спорта должен заниматься ребёнок. Поэтому должна быть хорошая общефизическая подготовка. Есть примеры, когда спортсмены вовсе меняют вид спорта. К примеру, заслуженный мастер спорта Павел Тонков в этом возрасте пришёл из плавания в велоспорт. Яна Тыщенко занималась лёгкой атлетикой, бегала 100-метровку. Пришла в велоспорт и за три года стала абсолютной чемпионкой Европы, чемпионкой мира и кандидатом на участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году.
Сергей Рогозин: Появятся ли комбинированные виды спорта с велосипедом? Как раньше существовал велобиатлон, например.
– Это никуда не делось и продолжает развиваться. В прошлом году прошли всемирные юношеские Олимпийские игры. В велосипедном спорте каждый спортсмен должен был пройти три дисциплины: проехать шоссейную гонку, маунтинбайк и трек.
– В перспективе могут возникнуть новые этапы в соревновании на призы «Удмуртской правды»?
– Есть задумки о проведении любительской удмуртской кругосветки на велосипедах. Это интересно для приезжих спортсменов, потому что раньше Удмуртия была закрытой территорией. Здесь можно связать исторические, культурные и спортивные места Удмуртии.
Маршрут может быть таким: старт в спортивном комплексе «Чекерил» или музее-заповеднике «Лудорвай», далее Ува – Игра – Дебёсы – Шаркан – Воткинск – Нечкино – Сарапул – Бураново – Ижевск. В каждом населённом пункте есть туристические места, где можно делать остановки. Мы уже начали прорабатывать этот вариант и провели несколько соревнований. Одно из них прошло на территории усадьбы Тол Бабая. Также в этом году в деревне Сеп, где открыт музей исчезнувших деревень, будет проходить Чемпионат России. В следующем году запланируем соревнования в деревне Бачкеево, где сохранился этапный пункт Сибирского тракта.
Анжела Поздеева: Сколько времени нужно потратить на тренировки, чтобы из любителя превратиться в профессионала?
– Для этого нужно только сделать один шаг – купить карточку участника (лицензию). Её может приобрести каждый любитель. Сделать это можно с 13 лет, а в BMX – с 6 лет. Также должен быть лицензирован и аккредитован тренер, который должен подтвердить знания правил велосипедного спорта и антидопинговых условий.
Анна Вардугина: Интерес к прогулкам на велосипеде у горожан растёт с каждым годом. Как вам кажется, инфраструктура в Ижевске для этого хорошо развита?
– В прошлом году я был на Мальорке и был очень удивлён увиденным. В непогоду пожилые люди, около 40 человек, сели на велосипеды и спокойно передвигались по велодорожкам, и таких групп были десятки... И если сравнивать с этим, то специальных трасс для велосипедистов у нас, конечно, мало. В Ижевске велодорожками нужно соединить все отдалённые районы. Тогда у жителей будет возможность спокойно сесть на велосипед и безопасно доехать в любую точку города. И ещё необходимо соединить все спортивные и велосипедные объекты. Мы будем вносить предложения по этим вопросам.
– Сколько велосипедистов сегодня в Удмуртии?
– На старт выходят порядка 400 профессионалов и около 300 любителей. А если взять любителей, которые не выступают в соревнованиях, то это больше 10 тысяч человек.
УП вопрос
Вопрос от предыдущего гостя «Планёрки», уполномоченного при Главе Удмуртии по правам ребёнка Ольги Авдеевой:
– Что нужно сделать, чтобы дети были счастливыми?
– Любить их, обращать больше внимания и чаще проводить с ними время. Тогда будет здоровая крепкая семья и счастливые дети.
Следующий гость редакции пусть расскажет, как он представляет, насколько изменится способ общения в следующем 100-летии? Появятся ли новые средства передачи информации или мы вновь вернёмся к живому общению?
УП задание
– У меня задание непростое: давайте вместе бороться с несправедливостью. Сегодня в связи с авторскими правами все соревнования проводятся без музыкального сопровождения. Нам не разрешают включать даже радио. Теперь, прежде чем провести соревнования, мы должны зарегистрироваться в специальной организации и заплатить немалые деньги. Даже в этом случае нам разрешат использовать только патриотические песни. Скоро уже дойдёт до того, что на мероприятии все будут в наушниках, в которых будет транслироваться всё происходящее. Мы и так воспитываем сегодня наших детей с гаджетами в руках, хочется на массовых соревнованиях «вытащить» их в реальный мир и провести настоящий праздник.
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