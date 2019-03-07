В Ижевске транспортные полицейские навестили мать погибшего сотрудника **В Ижевском ЛО МВД России на транспорте череда предпраздничных весенних мероприятий началась с посе...

11 апреля в Ижевск прибудет поезд военно-исторической акции «Сирийский перелом» **В вагонах и на платформах поезда - трофейное вооружение и военная техника, изъятая у сирийских терр...