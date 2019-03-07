В этом году, в отличие от прошлого, красочное представление для жителей и гостей столицы Удмуртии подготовят три команды из разных регионов России. Сопровождать пиротехнические залпы будут оригинальные музыкальные композиции. В настоящее время идет отбор участников.
Организаторы мероприятия обещают, что музыкальные композиции будут звучать как вдоль набережной Ижевского пруда, так и у Монумента «Навеки с Россией».
После шоу зрители смогут выбрать лучших, по их мнению, мастеров пиротехнического шоу. По громкости аплодисментов будет определена команда-победитель. Ожидается, что в этом году болеть за авторов рисунков в вечернем небе будут не меньше ижевчан и гостей столицы Удмуртии, чем в прошлом.
Также во время салюта вдоль набережной и у Монумента дружбы народов будут звучать оригинальная музыка и песни, посвященные прекрасной половине человечества.
Отметим, что до начала фестиваля гостей ждут праздничные гуляния: выступления творческих коллективов, видео-музыкальное шоу, теплые и искренние поздравления и признания мужчин.
Лучшие места организаторы обещают на ступеньках эспланады и по всему склону ижевской набережной.
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