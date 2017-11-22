На международном турнире в Ханты-Мансийске команда «Удмуртия» вновь стала серебряным призером. Так же, как на первом этапе чемпионата России, состоявшемся в октябре.
Напомним, что первое место заняла «Югра». Этот свой успех югорчане повторили и в родных стенах. Команду «Удмуртия» хозяева площадки победили со счетом 4:1. Принципиальным получился матч наших земляков с «Ястребами» (Оренбург). В чемпионате России «Ястребы» нанесли нашей команде неожиданное поражение (2:3), теперь в турнире победа была за ижевчанами со счетом 3:0. Как всегда, себя не жалели. Евгений Петров больше всех отправлялся на скамейку штрафников, но во втором периоде он доказал свою напористость и открыл счет. Максим Калачев и Павел Широбоков забросили следующие шайбы.
С разгромным счетом 9:1 «Удмуртия» взяла верх над командой «BENCONT DOLNY KUBIN» из Словакии, а московскую команду «Белые медведи» удалось переиг-рать со счетом 5:4 (в овертайме). Одним из лучших игроков турнира признан Иван Кузнецов. Это призовое место – лучшая память о недавно ушедшем из жизни Викторе Кузнецове – заслуженном тренере России, человеке, стоявшем в Ижевске у истоков зарождения следж-хоккея. Он ушел из жизни скоропостижно, но успел еще поговорить с игроками, вернувшимися с чемпионата России. Понятно, что максималист Виктор Кузнецов был недоволен проигрышем «Ястребам». В Ханты-Мансийске «Удмуртии» удалось восстановить статус-кво по отношению к оренбуржцам. А в перспективе надо сделать все, чтобы и с «Югрой» справиться. Не сомневаюсь, что такую задачу перед паралимпийцами Удмуртии Виктор Кузнецов успел поставить.
Фото: vk.com/club67733129
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