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Всё, что конфисковано у коррупционеров, пойдёт на пенсии

18 сентября
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Такое правило может вступить в силу 1 января 2019 года.

3 6af3af Всё, что конфисковано у коррупционеров, пойдёт на пенсии

20 сентября 2018 года депутаты Госдумы РФ рассмотрят в первом чтении законопроект, который предлагает с 1 января 2019 года перечислять в Пенсионный фонд РФ средства, конфискованные у коррупционеров, а также средства, полученные после продажи имущества коррупционеров.

Авторы законопроекта – группа депутатов Госдумы от «Единой России» - считают, что конфискованные средства должны идти на выплату страховых пенсий гражданам России.

В пояснительной записке со ссылкой на данные Федерального казначейства отмечается, что объём таких средств в 2019-2024 годах может приблизиться к 1,8 миллиарда рублей.

Если инициатива будет поддержана, новые правила вступят в силу с 1 января 2019 года. Законопроект может быть принят в рамках изменений в пенсионной системе.

Фото egorevsk-online.ru

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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