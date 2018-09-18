20 сентября 2018 года депутаты Госдумы РФ рассмотрят в первом чтении законопроект, который предлагает с 1 января 2019 года перечислять в Пенсионный фонд РФ средства, конфискованные у коррупционеров, а также средства, полученные после продажи имущества коррупционеров.
Авторы законопроекта – группа депутатов Госдумы от «Единой России» - считают, что конфискованные средства должны идти на выплату страховых пенсий гражданам России.
В пояснительной записке со ссылкой на данные Федерального казначейства отмечается, что объём таких средств в 2019-2024 годах может приблизиться к 1,8 миллиарда рублей.
Если инициатива будет поддержана, новые правила вступят в силу с 1 января 2019 года. Законопроект может быть принят в рамках изменений в пенсионной системе.
Фото egorevsk-online.ru
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