**В торжественном открытии экспозиции приняли участие министр культуры и туризма УР Владимир Соловьев...

Сегодня состоялось второе заседание седьмой сессии Государственного Совета....

**Почему менеджерам, руководителям и специалистам необходимо проводить разное время наедине с гаджето...