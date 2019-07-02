Очередное заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения М.Т. Калашникова состоялось под председательством министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.
– Учитывая, что до юбилея осталось менее полугода, необходимо консолидировать все ресурсы, чтобы достойно отметить эту очень важную дату, – отметил глава Минпромторга. – Более того, мы должны исходить из того, что старт череде праздничных мероприятий будет дан уже в сентябре в рамках празднования Дня оружейника.
В ходе обсуждения были представлены отчёты о ходе реализации плана в нескольких регионах страны. О ближайших событиях плана в Удмуртской Республике доложил первый заместитель председателя регионального Правительства Александр Свинин:
– В рамках форума «Армия» планируется специальная экспозиция, посвящённая Михаилу Калашникову, а также научно-техническая конференция. Безусловно, ряд важных праздничных и деловых мероприятий пройдёт в сентябре. Это День оружейника и форум оружейников России, заседание координационного совета по промышленности, комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по оборонно-промышленному комплексу. Все они в данный момент активно готовятся.
Александр Свинин также сообщил, что в рамках Дней Удмуртии в Москве – в особняке Министерства иностранных дел России, Государственной Думе, Совете Федерации и Общественной палате России – особое внимание будет уделено празднованию 100-летия со дня рождения Михаила Калашникова.
– Первое презентационное мероприятие пройдёт 31 октября в Министерстве иностранных дел для дипломатического корпуса, ожидается участие министра иностранных дел Сергея Лаврова, – уточнил Александр Свинин.
Справка «УП»
В 2019 году исполняется 100 лет со дня рождения дважды Героя Социалистического Труда, Героя Российской Федерации, выдающегося изобретателя и конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова. Следить за новостями празднования можно на портале калашников100.рф и в социальных сетях Facebook и ВКонтакте.
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