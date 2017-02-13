Благодаря проведению региональной недели жители Удмуртии вновь смогли напрямую обратиться за помощью к депутатам федерального уровня. На прием к первому заместителю руководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрею Исаеву пришли несколько человек. Их обращения касались вопросов разъяснения пенсионного законодательства и получения льгот.
Пенсионерам помогут
Жительница Ижевска, представительница Союза пенсионеров России, попросила пересмотреть принципы пенсионного обеспечения в пользу нуждающихся.
– Был поставлен вопрос о том, что у нас зачастую помощь оказывается всем подряд, независимо от того, большие или маленькие доходы получает человек. Помогать, в первую очередь, нужно тем, кто в наибольшей степени нуждается. С таким подходом мы согласны, в этом направлении обязательно будем работать, - прокомментировал Андрей Исаев.
Одна из обратившихся к депутату - жительница села. Она рассказала, что получает очень маленькую пенсию, всего 8,5 тысячи рублей, несмотря на трудовой стаж в 30 лет. Андрей Исаев пояснил, что в российском парламенте знают о проблеме маленьких пенсий. По итогам первого полугодия 2017 года правительство должно внести в нижнюю палату российского парламента предложение о материальной поддержке сельских пенсионеров.
– Мы ведем переговоры с правительством и рассчитываем, что такие предложения будут внесены. Мы рассчитали бюджет из консервативного сценария - 40 долларов за баррель. Сейчас цена выше, это значит, что у бюджета будут дополнительные доходы и они могут быть направлены в том числе на эту цель.
Следующий заявитель, инвалид-чернобылец, обратился с вопросом предоставления льгот и возможного дополнительного прохождения медико-социальной экспертизы. У него ухудшилось состояние здоровья. Кроме болезни, которую он получил во время ликвидации чернобыльской катастрофы, у него появилось еще одно заболевание. В результате мужчина не смог работать - не учли четкий процент профессиональной трудоспособности. Из-за этого образовалась определенная бюрократическая волокита. Депутат обещал обратиться для решения вопроса к замминистра труда РФ Григорию Лекареву, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.
Общественники просят помощи
Прием граждан провел и депутат, член комитета Государственной Думы по образованию и науке Алексей Загребин. Жительница Ижевска обратилась с просьбой помочь в решении вопроса об улучшении жилищных условий ее матери, члена семьи ветерана Великой Отечественной войны. Депутат обещал помочь.
Также поступило обращение с просьбой о помощи в организации литературного конкурса имени Егора Егоровича Загребина и создании одноименного благотворительного фонда, а также о содействии в выпуске специального номера журнала «Кенеш», посвященного творчеству молодых авторов.
На приеме депутату презентовали книгу, посвященную деятельности Иосифа Наговицына. Заявитель попросила его быть научным консультантом при написании своей тематической работы. Кроме того, к Алексею Загребину обратились общественные деятели с вопросами о проведении фестиваля венгерского кино, развития адаптивного спорта для людей с ограниченными возможностями, организации театральных спектаклей и съемок фильма, посвященного «Мултанскому делу».
Подводя итоги региональной недели, депутат рассказал, что у него была масса встреч, которые всегда дают ему «обильную пищу для размышлений и практической работы». Одной из таких стала беседа с аграриями Удмуртии.
– То, о чем они говорили, и говорили с болью, во многом было для меня новостью о ситуации, в которую нужно включаться. В сегодняшних условиях развития России развитие аграрного производства является одним из приоритетов. Мы должны сделать все, чтобы в Удмуртии сельский житель ощущал себя человеком, о котором государство думает и заботится.
Как сохранить культуру
Валерий Бузилов провел рабочую встречу с партийным активом г. Сарапула, депутатами Городской думы г. Сарапула фракции «Единая Россия», членами местного политсовета, секретарями первичных отделений партии «Единая Россия». Он посетил городские предприятия и учреждения. Среди них лечебно-диагностический центр «Камский доктор», расположенный в историческом здании - доме П.А. Башенина, который полностью восстановили на средства инвесторов. Также депутат побывал в Музее истории и культуры Среднего Прикамья, где собрана уникальная коллекция исторических предметов культуры и искусства. Валерий Бузилов напомнил главе города о важности сохранения культурного наследия и подсказал о возможности участия в программах софинансирования в сфере культуры.
В сарапульской поликлинике № 3, где ведется ремонт отдельного крыла здания и регистратуры, Валерий Бузилов рассказал о возможности участия в федеральных программах софинансирования для привлечения средств на завершение ремонта.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.