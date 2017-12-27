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Встреча Президента в Федеральном Собрании России

27 декабря
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25 декабря состоялась встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с руководством палат Федерального Собрания. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал, что последнее заседание осенней сессии состоялось на прошлой неделе.

Ftabiqehvoz0m117vkwncrfjabvmddlp Встреча Президента в Федеральном Собрании России

‒ За достаточно короткое время, потому что осенняя сессия самая короткая, приняли 230 законов, - отметил спикер нижней палаты Федерального Собрания, - А за год с небольшим с начала срока полномочий 656 законов. Одна из задач, которую мы считали необходимым решить, разобраться с накопившимися завалами, а их с 1994 года было 2020 законопроектов. Им по несколько десятков лет, и понятно, что по многим уже устарели заключения. Но мы в соответствии с Конституцией обязаны эти законы рассматривать.В случае расчистки этих завалов, у нас появляется больше времени для актуальной повестки дня. Поэтому нам важно было эту работу эффективно выполнить. Сегодня можно подвести определенные итоги. Рассмотрены 74,2 процентов завалов и 14-15 процентов из этого объема приняты. Они не утратили свою актуальность. В этой связи хотелось сказать об актуальной повестке. Если говорить о законодательном обеспечении Послания Президента, нам необходимо было принять 97 законов, при этом из них 74 закона нужно было принять в этом году и 23 закона на будущий год. Подводя итоги, можем сказать, что мы приняли 74 закона. При этом 21 законопроект – это инициатива депутатов и 43 законопроекта инициированы Правительством. В ходе принятия были непростые дискуссии, но мы вышли на решения, которые помогут реализовать Послание.

В своем выступлении Председатель Государственной Думы поддержал Валентину Матвиенко, которая заявила о важности решения В.Путина стать кандидатом в Президенты на предстоящих выборах. Он подчеркнул:

‒ С решением Владимира Путина выдвинуться на пост Президента мы получили будущее. Потому что есть то, что можно ценить в прошлом, есть то, что можно ценить в настоящем, и в этом случае можно уже говорить о будущем, которое крайне необходимо нашей стране. Наша потому что страна, стоит перед огромным количеством вызовов, она должна быть сильной, и только в этом случае она может конкурировать в мире. Она обязательно к этому придет только в одном случае - когда у нее будет сильный Президент. У нас такой Президент есть. Государственная Дума – палата, структурированная по политическому принципу. У нас есть фракции. Год с небольшим мы работаем, исходя из решения, которое было принято здесь, на встрече с руководителями политических партий, представленных в Думе, о том, что 50 процентов комитетов возглавляют представители оппозиционных фракций, 50 процентов – «Единая Россия». Владимир Путин подчеркнул, что «обе палаты провели большую, если не сказать огромную, работу по законодательному обеспечению жизнедеятельности государства, причем по всем направлениям принимались очень важные, подчас жизненно важные решения и в области экономики, в социальной сфере, в области внешней политики, сфере безопасности».

Фото с сайта kremlin.ru

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