В интересах регионов. Законодатели России обсудили перспективы межбюджетных отношений В минувший понедельник в Москве прошло заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федер...

Работы меньше не стало. Владимир Невоструев о новой должности и очередном созыве Госсовета Владимира Петровича Невоструева жители республики знают по депутатской работе. Ежегодно с различными ...

Готовится внеочередная сессия Постановление о созыве внеочередной сессии Государственного Совета было принято 19 декабря на заседан...