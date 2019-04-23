В программе встречи: обсуждение актуальных инициатив в области экопросвещения и воспитания, обмен опытом, презентация экологических проектов, свободное общение с организаторами экомероприятий, в том числе с кураторами федеральных проектов «Чистые игры» и «Экодвор» в Удмуртии.
Приятным бонусом для участников встречи станет лотерея с экоподарками от партнёров мероприятия.
В конференц-зале соберутся активисты, эксперты, волонтёры, представители Минприроды УР и экоориентированных профессий, а также жители Ижевска, интересующиеся темой экологичного образа жизни.
Организаторы мероприятия: АУ «Управление Минприроды УР» и неформальное движение «Зелёный Паровоз». Начало встречи в 17.30. Приглашаются все желающие. Вход свободный.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.