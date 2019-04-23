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Встреча экоактивистов и волонтёров «За чистую Удмуртию!»

22 апреля
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В Международный День Земли, 22 апреля, в Доме учёных (ул. К. Маркса, 130) пройдёт встреча экоактивистов и волонтёров «За чистую Удмуртию!».

Nature 3289812 960 720 Встреча экоактивистов и волонтёров «За чистую Удмуртию!»

В программе встречи: обсуждение актуальных инициатив в области экопросвещения и воспитания, обмен опытом, презентация экологических проектов, свободное общение с организаторами экомероприятий, в том числе с кураторами федеральных проектов «Чистые игры» и «Экодвор» в Удмуртии.

Приятным бонусом для участников встречи станет лотерея с экоподарками от партнёров мероприятия.

В конференц-зале соберутся активисты, эксперты, волонтёры, представители Минприроды УР и экоориентированных профессий, а также жители Ижевска, интересующиеся темой экологичного образа жизни.

Организаторы мероприятия: АУ «Управление Минприроды УР» и неформальное движение «Зелёный Паровоз». Начало встречи в 17.30. Приглашаются все желающие. Вход свободный.

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