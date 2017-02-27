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Всплытие покажет

26 февраля
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250 жилых домов и 40 организаций Ижевска могут оказаться в зоне возможного подтопления в период весеннего паводка.

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Власти Ижевска вновь предлагают жителям частного сектора Ленинского и Первомайского районов рыть канавы вокруг своих домов и запасаться резиновыми сапогами. В первую очередь это касается тех, чье жилище из года в год попадает в зону затопления.

Правда, спасатели обещают, что не бросят людей на произвол судьбы. Особенно больных и пожилых, то есть тех, кто не в силах в одиночку противостоять большой воде. Как сказал заместитель начальника отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций Управления гражданской защиты администрации Ижевска Антон Колпаков, они обойдут все дома, чтобы уточнить число проживающих в местах, расположенных в зоне возможного затопления. По предварительным данным, таковых может быть более 250.

Кроме возведения оборонительных сооружений, ижевчанам также посоветовали застраховать свое имущество, запастись продовольствием и медикаментами. Если снег (а его в этом году выпало в два раза больше, чем обычно) в один момент начнет таять, передвигаться в затопленных районах можно будет только в болотных сапогах, а то и на лодках.

Как в воду глядят

Аномальные снегопады, которые накрыли нашу страну этой зимой, уже дают превышение нормативных значений запасов снега практически во всех регионах Поволжья и Урала, и вплоть до конца марта накопление снега продолжится. В Удмуртии, по словам начальника Главного управления МЧС России по УР Петра Фомина, уровень снежного покрова уже превышает 150 см и приближается к показателям 1979 года, когда паводок в Ижевске нанес колоссальный ущерб. В случае резкого таяния снега ситуация может повториться. Впрочем, прогноз пока предварительный. В Минприроды УР ждут итогов гидрологического исследования, которое определит глубину промерзания почвы и количества воды в снеге. Именно эти показатели станут определяющими для прохождения весеннего паводка.

Не исключено, что снег начнет таять так же стремительно, как и завалил город этой зимой, тогда в зоне затопления могут оказаться 40 предприятий с общей численностью сотрудников более 4,5 тысячи человек и 250 жилых домов, в которых проживает 1,5 тысячи ижевчан. Сейчас с ними уже активно ведется информационная работа: распространяются памятки, как вести себя в экстренных ситуациях, организуются народные сходы, совещания в районных администрациях, на которые приглашают уличкомов, председателей советов домов, руководителей организаций и предприятий.

Но даже если половодье будет бурным, наихудший вариант развития событий – разрушение плотины пруда с последующим разрушением железнодорожного и автомобильного мостов, остановкой транспорта, выходом наружу канализации, словом, серьезными последствиями – маловероятен, считают в Минприроды УР.

– С 6 февраля мы начали предполоводное понижение уровня воды в Ижевском пруду с интервалом 2-3 см в сутки, – рассказывает начальник отдела планирования и реализации проектов строительства и ремонта гидротехнических сооружений Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР Галина Миронова.

– Это ежегодное мероприятие проводится с целью предотвращения переполнения водоема паводковыми водами до того, как начнется массовое таяние снега. Кроме того, ежегодно в марте мы проводим снегомерные съемки на водосборной площади реки Иж в створе гидроузла Ижевского водохранилища. По их результатам будет рассчитан предварительный прогноз прохождения весеннего паводка и составлен план противопаводковых мероприятий.

Ижевское водохранилище в настоящее время сработано уже до отметки 99.09 мБС (понижение от нормального подпорного уровня составляет 41 см). К 1 апреля планируется понизить уровень водохранилища до отметки 98.00 мБС. Это позволит создать аккумулирующую емкость объемом 29-30 млн. куб. м, которая будет использоваться при срезке пика паводка.

Что касается состояния самой плотины, то она находится в удовлетворительном состоянии и сможет справиться с притоком паводковых вод.

– Сами водосбросные сооружения были отремонтированы в 2007-2009 годах. Там стоит новое оборудование, новое щитовое хозяйство. Все эксплуатируется и содержится в соответствии с существующими требованиями, – подчеркнула Галина Миронова.

Весна подмочит репутацию

Однако питать надежду, что весна нас пощадит, не приходится. Уж слишком много сюрпризов преподнесла погода за последнее время. А поэтому готовиться надо все-таки к худшему сценарию, считает начальник Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Ижевска Николай Попов.

– Ижевское водохранилище имеет объем 76 млн. кв. метров. Минприроды сработает его, и у нас будет резерв 30 млн. Сегодня по запасам снега в верховьях уже 150 млн. куб. метров. В одно ведро влить два ведра воды нельзя, – отметил Николай Попов. – Значит, уже у нас есть лишняя вода. Водосборная площадь располагается на треугольнике Ижевск – Селты – Игра. Это 1640 квадратных километров. Вся вода, которая расположена на этой водосборной поверхности, пойдет к нам через Ижевское водохранилище и будет пропущена по застроенной нижней части. Это Первомайский и Ленинский районы. Поэтому ситуация в этом году очень сложная, – резюмировал Николай Попов.

Он порекомендовал организациям и предприятиям, расположенным в зоне возможного затопления, до активного снеготаяния поднять с пола все материальные ценности.

– В зонах подтопления по улице Маяковского надо поднять все товарно-материальные ценности на высоту не менее 1 метра. Что касается организаций и предприятий, которые попадают в зону подтопления на территории Первомайского района, там нужно поднять их на высоту не менее 1,5 метра. Это из практики, мы это уже наблюдали в 1979 и в 1991 годах, – сказал Николай Попов.

Время «Ч»

Согласно многолетним наблюдениям начало весеннего половодья на реке Иж приходится на конец первой – начало второй декады апреля, когда среднесуточная температура воздуха стабильно переходит через нулевую отметку. Так что время хорошо подготовиться к встрече с «большой водой» еще есть.

– В городе разработан план мероприятий по минимизации подтоплений частных домовладений, а также создана мобильная, оснащенная современными техническими средствами, владеющая спасательными технологиями группировка сил, – рассказывает Антон Колпаков. – Каждые сутки на дежурство заступают 7-8 спасателей. Отряд оснащен современными видами техники и оборудования, позволяющими проводить спасательные работы в любых условиях.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации общая группировка сил и средств может вырасти до 1 456 человек, 130 автомобилей, 165 единиц инженерной техники. Для проведения аварийно-спасательных работ в городе имеется 109 единиц плавсредств общей вместимостью 772 человека.

– На пике паводка особое внимание будет уделено частному сектору Первомайского и Ленинского районов, – подчеркнул Антон Колпаков. – Силами Единой дежурно-диспетчерской службы города будет проводиться ежедневный мониторинг уровня воды в Ижевском водохранилище и реке Иж, обследование подтапливаемых районов, ежедневное патрулирование акватории Ижевского пруда.

Чтобы избежать подтопления или свести к минимуму его возможные последствия, в городе в ближайшее время начнутся работы по прочистке ливневой канализации и строительству водоотводных канав, благодаря которым талые воды будут уходить за пределы жилых кварталов. Уже вывозится снег с наиболее подтапливаемых улиц. Все эти работы планируется завершить до 31 марта – до начала активного таяния снега.

Напомним, в 2016 году в Удмуртии в связи с паводком был введен режим повышенной готовности. В пяти населенных пунктах было подтоплено 112 домов и 374 придомовые территории, из них в Ижевске – 19 домов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава администрации Ленинского района Александр ОЖМЕГОВ:

– Противопаводковые мероприятия на территории района начинаются в конце октября, когда проводится профилактическая прочистка водоотводных канав, повторные работы мы организовали в марте. На территории района вывозится снег с улиц Гагарина, Степной, Восьмой, Азина, Московской, Луговой, Маяковского, Ново-Ажимова и других. Чтобы не допустить подтопления территорий через ливневую канализацию, силами Управления благоустройства и транспорта администрации города установлены два запирающих устройства на системе ливневой канализации по ул. Маяковского.

Мы определим организации, которые при необходимости будут выделять материальные ресурсы – шлак, глину, пиломатериалы. В пик паводка для жителей подтопленных микрорайонов будет организован подвоз воды, дров и спасательных средств.

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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