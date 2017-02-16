Турнир памяти пограничника
Всероссийский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти Сергея Борина, состоится в Ижевске 17 и 18 февраля. Соревнования пройдут в зале ДЮСШ «Металлист».
Турнир проводится в 23-й раз. Пограничник Сергей Борин погиб в 1993 году на афгано-таджикской границе, и ему было присвоено звание Героя России (посмертно). Только через несколько лет в Удмуртии стало известно, что тот налет на пограничную заставу организовал Хаттаб, впоследствии бандитствовавший на территории Чечни.
Сначала турнир проводили организаторы от парламентских партий России, а сейчас ветераны пограничники из организации «Патриоты границы» с поддержкой образовательного учреждения «Граница» во многом стали справляться самостоятельно в содружестве со спортивными организаторами Ижевска и Удмуртской Республики.
В Ижевск прибудет делегация во главе с генерал-полковником Александром Ереминым – он сейчас является председателем координационного совета Международного союза общественных объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной службы. Кроме борцовского турнира, почетные гости будут участвовать в памятной церемонии на могиле Героя России Сергея Борина, посетят посвящение в кадеты воспитанников детского сада № 247, оценят смотр песни и строя кадетских классов пограничной направленности (он пройдет в школе № 85). С участием гостей состоится и отчетно-выборная конференция региональной организации «Патриоты границы».
Александр ЗАВОДИН
Фото: vesna-sochi.ru
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