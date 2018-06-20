География проекта охватывает 12 регионов России. Ижевск 10-ый город, где проводится данный форум. Он уже прошел в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Костроме, Нижнем Новгороде, Рязани, Перми и Уфе. Форум направлен на объединение молодежи и молодежных организаций, ведущих гражданско-патриотическую деятельность. Форум носит образовательный характер, для участников были проведены интереснейшие тренинги, лекции, мастер классы, которые чередовались с квестами и командообразовательными мероприятиям.
Виталий Зверев – активист ВОД «Волонтеры Победы» Удмуртии стал лидером Всероссийского молодежного форума «Территория действий».
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