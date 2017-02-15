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Всероссийский кулинарный фестиваль «От Пельняня до Китая» пройдет в Игре

14 февраля
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Всероссийский кулинарный фестиваль «От Пельняня до Китая» пройдет в эту субботу в поселке Игра. Гостей фестиваля ожидают в 11.00 часов в Этно-парке «Эгра», сообщает пресс-служба республиканского Дома дружбы народов.

Здесь состоится флешмоб «Танец Пельняня», игра «Пельменный квест», конкурсы «Народная марка» и «Пельмени лепим всей семьей», а также пельменное дефиле и межнациональный пельменный фестиваль.

В программе также запланированы мастер-классы по изготовлению «царских», «китайских» и «уральских» пельменей, концерт «Вокруг и около Пельняня», пельменная дискотека, а также дегустации Дюшбара, Цзяо цзы, японских и русских пельмешек.

Цель фестиваля - проникновение и ознакомление с разнообразием кухонь народов, проживающих на территории России, укрепление дружеских связей между людьми разных национальностей, гармонизация межэтнического и межнационального общения, взаимообогащение культур. Формирование семейных ценностей и повышение культуры семейного досуга молодежи.

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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