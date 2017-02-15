Всероссийский кулинарный фестиваль «От Пельняня до Китая» пройдет в эту субботу в поселке Игра. Гостей фестиваля ожидают в 11.00 часов в Этно-парке «Эгра», сообщает пресс-служба республиканского Дома дружбы народов.
Здесь состоится флешмоб «Танец Пельняня», игра «Пельменный квест», конкурсы «Народная марка» и «Пельмени лепим всей семьей», а также пельменное дефиле и межнациональный пельменный фестиваль.
В программе также запланированы мастер-классы по изготовлению «царских», «китайских» и «уральских» пельменей, концерт «Вокруг и около Пельняня», пельменная дискотека, а также дегустации Дюшбара, Цзяо цзы, японских и русских пельмешек.
Цель фестиваля - проникновение и ознакомление с разнообразием кухонь народов, проживающих на территории России, укрепление дружеских связей между людьми разных национальностей, гармонизация межэтнического и межнационального общения, взаимообогащение культур. Формирование семейных ценностей и повышение культуры семейного досуга молодежи.
Подписывайтесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.