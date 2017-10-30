Полезный праздник
Такое народное название получил Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче. На днях мероприятия фестиваля прошли в Ижевском зоопарке.
В познавательной акции для детей и взрослых, которая состоялась 14 октября, приняли участие сотрудники филиала «Удмуртэнерго». Они провели обучающее занятие по вопросам энергосбережения и экологии.
Событийная площадка была разделена на несколько зон - каждая имела свою тематику и направление. Филиал «Удмуртэнерго расположился в зоне «Город». Сотрудники предприятия обсудили с детьми несколько тем: «Как передается ток?», «Откуда берется энергия?», «Энергосберегающие лампы: плюсы и минусы». Затронули и тему безопасного обращения с электричеством.
– Представим ситуацию. После грозы оголенный провод упал на землю. Что делать в данной ситуации? – спрашивает детей Светлана Захарова, ведущий инженер филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». - Ток с провода уходит в землю. А земля - это хороший проводник электрического тока. Он может проникнуть в человека через ноги. Чтобы избежать этого, нужно «гусиными шажками» отойти от провода на расстояние не менее восьми метров.
Вся информация была подана в игровой форме. Для закрепления новых знаний энергетики организовали оригинальную эстафету. Школьники были в восторге.
– Нам объясняли правила, рассказали, как обращаться с электроприборами, что делать, если на земле увидим оголенный провод. Оказывается, нельзя отрывать ноги от земли, чтобы остаться живым. В уме надо отсчитать примерно 8 метров и спокойно уйти от опасного места. Все это очень полезно, - делится своими впечатлениями Алина, ученица ижевской школы № 9.
Также ребята получили полезные советы, которые позволяют рационально использовать энергоресурсы. Участники фестиваля узнали, что лучше использовать энергосберегающие лампы вместо ламп накаливания, что заклеивание окон или удаление накипи из чайника помогает существенно сэкономить тепловую и электрическую энергию.
В конце мероприятия участники фестиваля составили из букв хэштег #ВместеЯрче.
От «Удмуртэнерго» школьники получили на память яркие значки с символикой праздника, а самые юные - раскраски. Также все желающие могли сделать селфи в каске, ботах и перчатках электромонтера.
Справка «УП»:
Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче проводится второй год при поддержке Минэнерго России. Партнером в организации фестиваля выступает ПАО «Россети». Мероприятия фестиваля призваны популяризовать среди населения, особенно детей, культуру внимательного отношения к природе, бережного использования энергоресурсов и продемонстрировать современные энергоэффективные технологии.
Цитата
Антон Инюцын, заместитель министра энергетики России:
– Идея фестиваля #ВместеЯрче очень проста: каждый из нас может, находясь дома, на работе, в общественных местах на собственном примере показывать, как беречь энергию и создавать задел для будущих поколений. Вместе – ярче, вместе – вперед!
Фото: ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
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