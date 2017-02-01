Глазов готовится принять Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе памяти знаменитого конструктора-оружейника Евгения Драгунова. Состязания стартуют в северной столице Удмуртии 28 февраля, сообщает пресс-служба администрации города Глазова.
Ожидается, что к огневым рубежам выйдут порядка 150 спортсменов. Сейчас оргкомитет принимает заявки на участие в соревнованиях. О своем желании побороться за призы заявили стрелки из соседних регионов, Ямало-Ненецкого автономного округа, Курганской области, а также Санкт-Петербурга и Москвы.
Это уже шестые всероссийские соревнования памяти Драгунова. В планах организаторов выйти на международный уровень. В будущем году на состязания планируют пригласить стрелков из ближнего зарубежья.
Фото: feosport.ru
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