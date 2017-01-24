Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», которая традиционно станет самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием нашей страны, в этом году пройдет 11 февраля.
Всероссийские соревнования в этом году юбилейные - 35-е по счёту, и пройдут не только в Ижевске, но и в Можге, Глазове, Воткинске, Сарапуле, а также 14 сельских районах - Алнашском, Балезинском, Воткинском, Дебесском, Кезском, Кизнерском, Киясовском, Красногорском, Малопургинском, Селтинском, Увинском, Шарканском, Юкаменском и Ярском, сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.
По предварительным подсчетам организаторов, во всероссийской массовой лыжной гонке в нашей республике примут участие свыше 8 тысяч человек. Опыт проведения «Лыжни России» в Удмуртии подтверждает популярность лыжных гонок среди любителей спорта и активного отдыха, год от года количество участников мероприятия увеличивается.
Центральный старт и VIP забег пройдёт в субботу, 11 февраля, на комплексе имени Галины Кулаковой в Ижевске. Парад-открытие запланирован на 11:45, старт гонки - на 12:00 часов. В программе VIP-забег и забеги на 5 и 10 км.
Для участия в «Лыжне России» на регистрацию необходимо принести документ, удостоверяющий личность, полис ОМС и медицинскую справку.
Фото: izhlife.ru
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