Сила секунды или с какой скоростью ижевчане «летают» в интернете 28 мая 2018 года, Ижевск. Столица Удмуртии входит в первую сотню городов мира по количеству Инстаграм...

Сергей Буторин: «Современное развитие Ижевска начнётся с парков» В редакции поговорили о канатной дороге над прудом, лучшем в стране скейт–парке и о том, как количест...

Первый жилищный. В Ижевске трамвай на день превратился в приёмную госжилинспекции 17 мая по улицам Ижевска курсировал необычный трамвай № 20. Он прошёл по специальному маршруту – объе...