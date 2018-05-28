110 часов без света
– В 2017 году электричества не было больше 110 часов, то есть более 5 суток! – сообщил Владимир Ильич. – Хотя по закону продолжительность отключений света не может быть больше 72 часов в год.
Жители Крестовоздвиженского писали по этому поводу и в прокуратуру, и в администрацию Главы и Правительства республики. В обращении к прокурору, например, они попросили проверить, законны ли отключения электроэнергии? Проверять это стражи закона, по всей видимости, не стали. Вместо этого перенаправили обращение в администрацию Завьяловского района, которая в свою очередь отправила обращение жителей Крестовоздвиженского в энергоснабжающую организацию.
В общем, внятного ответа люди не получили до сих пор. По какой причине отключают свет и когда прекратятся отключения?
Кстати, к прокурору республики с просьбой проверить законность отключений, крестовоздвиженцы обращались ещё в 2015 году. Тогда письмо переадресовали прокурору района.
– Но проверка носила формальный характер, – говорит Владимир Акманов. – Ситуация ухудшилась. Посудите сами, в 2015 году было 10 отключений, в 2016–м стало 15, а в 2017–м и вовсе 24.
Свечки, генератор и солнечный свет
В начале мая корреспондент «Удмурсткой правды» встретился с жителями деревень Крестовоздвиженское и Старомихайловское. Поездку запланировали на воскресный день. В будни застать людей в деревне сложно, многие работают в городе. Зато в выходные жизнь здесь кипит, тем более что огородный сезон настал.
В Старомихайловском о проблеме с отключением электричества говорят не первый год. Анфиса Шарафутдинова помнит, как в 90–е, когда деревня начала активно застраиваться, света не было по 2–3 дня. Сегодня отключения, конечно, не такие продолжительные, но и они доставляют немало хлопот.
– Газа в нашем доме нет, отопление электрическое. Если осенью или, не дай бог, зимой, свет на несколько часов отключают, то детишки мёрзнут и болеть начинают, – волнуется Анфиса Акрамовна за внуков. – На вопрос, почему так часто нет света, объясняют, мол, плановые работы, где–то кто–то подключается к электросетям.
Беспокоится Анфиса Акрамовна и за дочь, у которой свой продуктовый магазин здесь же, в Старомихайловском.
– Раз света нет, холодильники не работают – портятся продукты. Хорошо хоть генератор есть, выручает, – говорит женщина. – Сейчас дочь делает пристрой к магазину, окна там огромные будут, чтобы в помещение больше солнечного света попадало.
У входа в магазин встретили Василия Исаева из Крестовоздвиженского.
– Как лето, так отключения начинаются, да и зимой они бывают. Если свечи не купил, всё – сиди в темноте или ложись спать, – сетует Василий Поликарпович. – Самое обидное, что не предупреждают об отключениях. В один год смс–ки присылали, а потом перестали. Звонишь в администрацию, там говорят, то авария, то неполадки на подстанции, то столб упал, то провода порвались. В общем, полная неразбериха!
Решение есть?
В Крестовоздвиженском со светом не везёт лишь жителям улицы Дачной, где порядка 16 домов. В 2018 году отключений пока не было, но никто не гарантирует, что они не начнутся с приходом лета.
– Многих неприятностей можно было бы избежать, если бы нас предупреждали об отключении электричества, – говорят жители Дачной Сергей Зыков и Анатолий Темников. – Из–за скачков напряжения не сгорали бы телевизоры, не протекали холодильники, и вообще, не портилось бы оборудование и бытовая техника.
Для молодой семьи Сулеймановых частые отключения электроэнергии становятся настоящим испытанием. Их 4–летний сынишка Камиль зимой часто болеет, потому что в доме, куда ещё не проведён газ, как только отключают электричество, становится холодно. Семью Владимира Орлова в таких случаях спасает генератор.
– Плохо, когда в морозы отключают электричество или в самую жару. Тем, у кого генераторов нет, туго приходится. Если без отключений не обойтись, почему обходные линии не делают? – удивляется Владимир Александрович.
Временные электросети, кстати, стали бы хорошим решением проблемы. Тем более что в ближайшие годы, судя по тому, как активно застраиваются территории деревень Крестовоздвиженское и Старомихайловское, отключений электроэнергии не избежать. Намерены ли здесь строить обходные линии, неизвестно. Как и то, когда же получат сельчане ответ на свой вопрос, адресованный властям ещё в конце прошлого года. Сегодня, ожидая его, они беспокоятся об одном: лишь бы их проблема не осталась без внимания и отключения электроэнергии не возобновились.
Справка «УП»
Между тем редакция «Удмуртской правды» написала запрос в региональное Министерство строительства, жилищно–коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, чтобы узнать причины частых отключений в деревнях Крестовоздвиженское и Старомихайловское.
Специалисты ведомства провели анализ причин отключения электроэнергии в 2017–2018 годах и рассказали о переключениях, которые улучшат качество электроснабжения в этих населённых пунктах.
– Наиболее продолжительные по времени отключения связаны с проведением работ по реконструкции и замене опор на ВЛ–6 кВ, вырубкой дикорастущей растительности, плановыми работами на трансформаторных подстанциях, – сообщается в ответе министерства.
– Данные работы проведены с целью поддержания надлежащего технического состояния электросетевых объектов. Наименее продолжительные по времени отключения связаны с аварийными и плановыми профилактическими работами небольшого объёма.
Электрические сети в районе деревень Крестовоздвиженское и Старомихайловское имеют значительную протяжённость. Их обслуживают две сетевые компании: ООО «Завьялово Энерго» и филиал «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Таким образом, отключения производились двумя сетевыми компаниями.
Для улучшения качества напряжения деревень Крестовоздвиженское, Старомихайловское, Ягул в сентябре 2017 года был произведён перевод питающего напряжения трансформаторных подстанций №№ 276А, 393, 1044 с ф.2 ВЛ–6 кВ на ф. № 4 ВЛ–10кВ распределительного пункта «Ягул». В феврале 2018 года произведён перевод питающего напряжения трансформаторных подстанций №№ 272, 862 с ф. № 2 ВЛ–6 кВ на ф. № 4 ВЛ–10 кВ распределительного пункта «Ягул». Данные переключения позволят улучшить качество и надёжность электроснабжения населённых пунктов.
Чья вина?
В администрации муниципального образования «Ягульское» мы поинтересовались, по какой причине жителей не предупреждают об отключении электроэнергии? Там сообщили, что в муниципальном образовании организована система смс–оповещений:
– Мы высылаем смс, если сетевая организация предупреждает нас об отключении и при наличии финансовых средств, – уточнила заместитель главы администрации МО «Ягульское» Анна Гильманова. – Кроме того, информацию об отключении всегда выкладываем на официальном сайте администрации и в группе Вконтакте. Насколько оперативно мы отправим смс–оповещения населению, зависит, прежде всего, от того, как быстро нас известит сетевая организация.
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