За годы своего существования в этом гостеприимном доме побывали иностранцы из 23 стран мира. Гостили в «Живице» путешественники из Индонезии и Гватемалы, из Ганы и Японии, из Канады и США, из Австрии и Польши, из Франции и Норвегии, Германии, Польши, Южной Кореи.
Кухня европейская плюс кухня азиатская
И, конечно, у них побывало все ближнее зарубежье. Хозяева гостиного двора супруги Екатерина и Петр Лекомцевы утверждают:
– Кто бы ни приехал - кореец ли, индус ли - нас теперь уже ничем не напугать!
За многие годы они хорошо изучили привычки иностранцев, их гастрономические пристрастия, а потому прежних треволнений, связанных с приемом иностранных гостей, у них больше нет. Корейцев Екатерина Семеновна потчевала «корейским» супом. Европейцам угодила особым, «европейским», соусом, вовремя поданным к мясу.
С соусом вышла забавная история. На обеденном столе, у Екатерины Семеновны всегда стоит розетка с вареньем. Иностранцы, правда, редко к нему прикасаются – не в их традициях пить чаи с русским вареньем. А тут к столу подали мясо, но и варенье убирать не стали. Екатерина Семеновна отвлеклась и не заметила, что в этот раз варенье было у обедающих как никогда востребованным. Они съели его… с мясом. А потом еще и нахваливали: «Какой вкусный соус!» Так что, когда будете встречать у себя гостей из Европы, смело подавайте к мясу варенье из крыжовника с иргой!
Гости так и заявили:
– Вы умеете готовить по-европейски!
А как расхваливали ее острый суп гости из Южной Кореи, которые останавливались у Лекомцевых в конце года. Они так и не поняли, что остроту, так ими любимую, придал супу обыкновенный «баночный» салат с изрядным количеством острого перца, известный в народе как «анкл бенс». Екатерина Семеновна закатывает такие салаты каждую осень и, если честно, в суп бухнула его, не особо надеясь на успех.
Впрочем, с некоторых пор она может себя считать едва ли не гуру корейской кухни. Ей (тоже совершенно случайно) удалось даже сварить рис, устроивший взыскательный корейский вкус. Корейцам совершенно не подошел рис, сваренный по всем правилам нашей кухни, но пришелся по вкусу обыкновенный круглый, который в процессе варки слипся.
Хозяева удивляются гостям, гости – хозяевам
Пожалуй в прошлом году, самыми шумными гостями «Живицы» были как раз они - гости из Южной Кореи. Это была молодежная группа, приехавшая показать кезской молодежи свое искусство тхэквондо. Лекомцевы удивлялись тому, что гости из Кореи совершенно не приучены закрывать за собой двери.
– Они так и не поняли, для чего это надо делать. Объяснить, что холод в дом проникает через распахнутые двери, не удалось. Двери нараспашку, а сами ноги поджимают, говорят, что в доме холодно. Чудные, - говорит Петр Александрович. - А сами корейцы больше всего удивлялись снегу. Он им в диковинку. Лопата, как самое главное развлечение, переходила у них из рук в руки. Тропинки были вычищены гостями везде, даже там, где они у нас никогда не чистились.
Надо сказать, это была уже четвертая по счету группа из Южной Кореи, которую принимали Лекомцевы. Удивление очередной прибывшей в «Живицу» группы бывает велико, когда в Гостевой книге они обнаруживают знакомые иероглифы. Так было и в этот раз. Но когда Екатерина Семеновна предложила им свою помощь, сказав, что может помочь им выйти на корейскую диаспору в Набережных Челнах, удивлению гостей не было предела. И впрямь, связующее звено между народами…
Едут охотники, полиглоты и писатели
В «Живицу» часто и много ездят охотники. Те же корейцы из Набережных Челнов приезжали поохотиться. В прошлом году в течение семи дней жили охотники Юрген и Хербет из Германии. Хербета они называли Харитоном, и он с готовностью откликался на свое новое имя: «Я, я, Харитон!»
В программе семи дней у немцев была как любительская, так и спортивная охота. Судя по их настроению, охота удалась. Они с удовольствием рассказывали об особо удачной - охоте на лося на реву. В этом году уже есть три новые заявки от немцев, которые планируют приехать на охоту и остановиться в «Живице». Но из Германии ездят не только охотники. Годом раньше, например, в «Живице» побывали девушки-студентки – любознательные, пытливые.
Очень любопытной оказалась финская писательница. Когда Лекомцевы показывали ей центр нашего поселка, она увидела памятник Ленину. И, видимо, потому, что у нас с финнами есть общая история, ей непременно захотелось узнать: «Ленин – это хорошшо или плоххо?» Именно так, удвояя согласные звуки, она и спросила. «Ленин – это история», - ответила ей Екатерина Семеновна. На память о своем пребывании у Лекомцевых финка оставила им свои книги.
О «Живице» знают и в стране фьордов
Одна-две группы из Финляндии бывают в «Живице» ежегодно, а в этом году финнов намечается четыре группы. В составе финской группы в позапрошлом году побывали в «Живице» норвежцы. Это были два норвежца и норвежка – известная в Норвегии писательница, на вид - бабулька бабулькой, божий одуванчик. Гости из скандинавской страны хозяйку впечатлили особо.
– Очень красивые люди. С достоинством. Большие, сильные, благородные. Настоящие викинги. Норвежцы приехали с подарками - дорогими, оригинальными. Привезли шкатулку из карельской березы ручной работы, национальную куклу, тоже ручной работы, и своих знаменитых троллей. У них остались огромные впечатления от всего увиденного и пережитого.
Поговорим на удмуртском?
Многие иностранцы едут в Удмуртию изучать удмуртский язык. Японец Сэшимо Масая не знает ни слова по-русски, но изучает удмуртский. Он жил в «Живице» два года назад. Приезжали австриец Христиан и венгр Золтан.
После баньки Петр Александрович преподнес Христиану кумышку со словами: «У нас, удмуртов, после бани полагается». В ответ Христиан на чистом удмуртском выдал: «Юоно мунчо азьвыл, мунчоын но мунчо бере!» («До бани, в бане и после бани!»)
Время от времени случаются курьезы с изучающими удмуртский язык. В случае с Христианом и Золтаном произошло, когда начали выяснять, кто изображен на футболке венгра, какой зверек. Золтан, неплохо знающий разговорный удмуртский, не вспомнил, как звучит «ежик». Зато Христиан на чистом удмуртском, ничуть не смутившись, сказал: «Tушъял». Выяснилось, что он знает названия всех бабочек, зверей, птиц на удмуртском, чем поразил Екатерину Семеновну с Петром Александровичем.
А как их удивила тезка Екатерины Семеновны болгарка Катерина. Не подумав о том, что гостья из Болгарии может знать удмуртский, и уверенная в том, что ее поймут только свои, хозяйка сказала, что новая гостья внешне похожа на цыганку. Сказала на удмуртском. «Мон чиган кышно rвrл, мон болгар кышно», - на чистом удмуртском сказала гостья, повергнув в легкий шок хозяев. В переводе на русский это означает: «Я не цыганка, я болгарка».
Гостеприимство и немного хитрости
Законы гостеприимства по-удмуртски (их Лекомцевы придерживаются) обязывают угощать гостей кумышкой. Так произшло в случае с австрийцем Христианом. Так было и с гостями из экзотической Ганы. Их было двое, имена хозяева выговорить так и не смогли и решили называть Петей и Мишей.
Чтобы гости из далекой Ганы не особо увлекались горячительным напитком, их учили пить понемножку. «Little?»- спрашивали молодые ганцы. «Пичин-пичин!» - отвечали им хозяева, что в переводе с удмуртского – «понемногу».
Большие любители выпить и повеселиться – финны. С мужчинами-финнами приходится хитрить, чтобы они в запале не выпили лишнего. Им хозяева гостиного двора предлагают отведать жертвенного гуся по стародревней удмуртской традиции и говорят при этом, что рюмка кумышки, подкрашенной вареньем, символизирует кровь жертвенной птицы. Пить больше нельзя, обычай не позволяет. Гости относятся к этому с пониманием и больше одной рюмки себе не позволяют. Хотя в глазах некоторых, по признанию Екатерины Семеновны, явственно читается, как по вкусу пришлась им жертвенная кумышка.
Очень интересными бывают гости и из ближнего зарубежья. Останавливался в «Живице» ансамбль «Спадчына» из Белоруссии, приезжавший с концертом в Кез. Один из артистов уехал от Лекомцевых не только с впечатлениями, но и с новым именем.
Екатерина Семеновна рассказала гостям о традиции удмуртов давать близким второе имя-оберег по названию зверей, птиц, рыб. Гостю понравилась открытка с удмуртским именем Чипей, что означает Щука. Так и сказал:
– Отныне у меня будет второе имя - Чипей! Я удачливый рыбак и особенно люблю ловить именно щуку. Я и сам немного похож на эту рыбу. Правда, ведь? Хозяева с ним согласились. Главное – не огорчить гостя. Лекомцевым это удается. Для них гости – это удовольствие, возможность узнать новое, окунуться в удивительный и непривычный мир. Они любят каждого своего гостя, и те им платят той же монетой. И не зарастает к ним туристическая тропа.
Галина ВИХАРЕВА
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.